Mineva 40 let od zgodovinskega Live Aida

Za velikim organizacijskim zalogajem, ki je trajal kar 16 ur, sta stala glasbenika Bob Geldof in Midge Ure. Live Aid, ki je postal vzor tudi številnim kasnejšim dobrodelnim koncertom, so spremljale izjemne številke.

Koncert se je zapisal v glasbeno zgodovino. Na dveh celinah so nastopili nekateri največji glasbeniki tistega časa, med njimi skupina Queen, Elton John, David Bowie, Paul McCartney, U2, Madonna, Phil Collins, Mick Jagger in Tina Turner.

Od takrat so o tem dogodku nastali številni dokumentarni filmi, leta 2023 je v Londonu v gledališču Old Vic zaživel celo muzikal Just For One Day. Naslov je povzet po verzu iz Bowiejeve pesmi Heroes.

Ob današnji obletnici koncerta bodo na radiu Greatest Hits v Združenem kraljestvu predvajali posebno oddajo. Deseturna oddaja, ki se bo začela opoldne, bo vsebovala vse izvirne nastope s koncerta s komentarji.

Številni so kasneje dogodek tudi kritizirali zaradi ohranjanja ideje, da je Afrika celina, ki jo morajo rešiti ljudje iz drugih držav. Pojavila so se tudi ugibanja o tem, kje je končal del sredstev.