40-letni Avstralec več kot 100 dni preživel z umetnim srcem

Kirurgi v Sydneyju so izjemno ponosni na uspeh pacienta s srčnim popuščanjem, ki so mu vsadili umetno srce, zasnovano kot začasno rešitev, ta pa je z njim živel več kot 100 dni, preden je prejel srce darovalca. 40-letni pacient se je prostovoljno javil, da postane prvi prejemnik umetnega srca v Avstraliji in šesti na svetu.

OGLAS

Avstralski raziskovalci in zdravniki so ta teden sporočili novico o izjemnem medicinskem dosežku – Avstralec s srčnim popuščanjem je postal prva oseba na svetu, ki je iz bolnišnice odkorakala s popolnoma umetnim srcem, poroča britanski Guardian. Moški je z vsadkom živel več kot 100 dni, preden je v začetku marca prejel srce darovalca. Umetno srce BiVACOR, ki ga je izumil dr. Daniel Timms iz Queenslanda, je prva rotacijska krvna črpalka na svetu, ki deluje kot popolna zamenjava za človeško srce. Pri svojem delovanju uporablja tehnologijo magnetne levitacije za posnemanje naravnega krvnega pretoka zdravega srca. Implantat, ki je še vedno v zgodnjih fazah klinične študije, je bil zasnovan za bolnike s končnim stadijem biventrikularnega (dvoprekatnega) srčnega popuščanja, ki se običajno razvije po tem, ko so druga stanja – najpogosteje srčni infarkt in koronarna srčna bolezen, pa tudi druge bolezni, kot je sladkorna – poškodovala ali oslabila srce do te mere, da ne more učinkovito črpati krvi po telesu.

Avstralski biomedicinski inženir Daniel Timms 25 let po smrti njegovega očeta zaradi srčnega popuščanja poskuša narediti revolucijo na tem področju. FOTO: Bivacor icon-expand

Implantat je zasnovan kot most, ki pacienta ohranja pri življenju, dokler ni na voljo srce darovalca, vendar je dolgoročna ambicija BiVACOR-ja, da bi prejemniki vsadka lahko živeli s to napravo, ne da bi potrebovali presaditev srca. Vsako leto več kot 23 milijonov ljudi po vsem svetu zboli zaradi srčnega popuščanja, a le 6000 jih prejme srce darovalca, je sporočila avstralska vlada, ki je za razvoj in komercializacijo naprave BiVACOR namenila 50 milijonov dolarjev (slabih 46 milijonov evrov). Pacient, moški v 40. letih iz Novega Južnega Walesa, ki je imel hudo srčno popuščanje, se je prostovoljno javil, da postane prvi prejemnik popolnega umetnega srca v Avstraliji in šesti na svetu. Prvih pet vsaditev je bilo opravljenih lani v ZDA, a so vsi pacienti prejeli srca darovalcev, še preden so bili odpuščeni iz bolnišnice. Najdaljši čas med vsadkom in presaditvijo srca je znašal 27 dni.

Implantat je zasnovan kot most, ki pacienta ohranja pri življenju, dokler ni na voljo srce darovalca. FOTO: Bivacor icon-expand

Avstralski pacient pa je srčni vsadek prejel 22. novembra v bolnišnici St. Vincent's v Sydneyju. Šesturno operacijo je vodil kardiotorakalni in transplantacijski kirurg Paul Jansz. Pacient, ki svoje identitete ne želi razkriti, je bil februarja odpuščen iz bolnišnice z vsadkom, srce darovalca pa je bilo na voljo za presaditev marca. Jansz je ob tem povedal, da je privilegij biti del tako zgodovinskega in pionirskega mejnika v avstralski medicini. "Za ta trenutek smo delali več let in izjemno smo ponosni, da smo bili prva ekipa v Avstraliji, ki je izvedla ta poseg," je dejal. Profesor Chris Hayward, kardiolog v bolnišnici St. Vincent's, ki je spremljal zdravstveno stanje moškega na oddelku za intenzivno nego, je prepričan, da bo srce BiVACOR spremenilo zdravljenje srčnega popuščanja na mednarodni ravni. "V naslednjem desetletju bomo videli, da bo umetno srce postalo alternativa za bolnike, ki ne morejo čakati na srce darovalca ali ko srce darovalca preprosto ni na voljo," je dejal.

Dolgoročna ambicija BiVACOR-ja je, da bi prejemniki vsadka lahko živeli s to napravo, ne da bi potrebovali presaditev srca. FOTO: Bivacor icon-expand