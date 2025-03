V avtomobilu 40-letnega osumljenca našli skrivnostno skico

Kako je lahko v Nemčiji znova udarila tragedija? Tokrat je v množico nič hudega slutečih ljudi treščil 40-letni Nemec. Policija in tožilstvo sta sporočila, da je bil napad nameren, a da motiv ni bil političen. Preiskavo trenutno vodijo v smeri duševnega zdravja. Voznika, ki je v Mannheimu ubil dve osebi, še veliko več pa jih je ranil, je policija kmalu po incidentu aretirala, a moški se je med aretacijo ustrelil s slepim nabojem in je v kritičnem stanju.

OGLAS

Domačini po novem tragičnem incidentu, ki se je v ponedeljek zgodil v Mannheimu, izražajo zaskrbljenost. 40-letni Nemec je namreč malo po 12. uri s črnim terencem pri visoki hitrosti treščil v množico ljudi v coni za pešce. Umrli sta dve osebi (83-letna ženska in 54-letni moški), pet jih je utrpelo hude poškodbe. Tragediji je bila priča tudi vodja policije Ulrike Schäfer, poroča nemški portal Bild. Sprehajala se je v coni za pešce, ko je mimo nje nenadoma pridrvel avtomobil. "Takoj sem vedel, da je nekaj narobe. Vozilo je brez zaviranja drvelo skozi množico," je dejala. Nemudoma je obvestila svoje sodelavce, jim povedala, da ne ve, ali gre za nesrečo ali napad, ter podala vse informacije o vozilu.

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP















Tragedija v Manheimu icon-picture-layer-2 1 / 9

Tudi zato so bili na kraju tako hitro številni policisti, ki so z reševalnimi ekipami oskrbeli ponesrečence, policisti pa so voznika kmalu aretirali. "Ob 12.26 je bil najden zapuščen avtomobil, ob 12.43 pa so policisti že poročali o aretaciji," je dejala Schäferjeva. Kdo je domnevni storilec? Ko ga je policija obkolila, se je sicer Nemec s slepim nabojem ustrelil v glavo. Po poročanju portala Mannheim 24 je njegovo stanje stabilno. Je v bolnišnici, uradniki upajo, da ga bodo zaslišali v torek. Bil je krajinski vrtnar, a trenutno ni znano, ali je imel v času zločina službo, je dejal tožilec Romeo Schüssler. Po prvih ugotovitvah preiskovalcev je samski, nima otrok in ni v zvezi. Preiskovalci sicer po besedah tožilca predvidevajo , da je bil samski.

Moški je že večkrat obsojen. Zaradi napada je enkrat že bil v zaporu, pred desetimi leti pa so ga ujeli, ko je vozil pijan. Njegovo zadnje znano kaznivo dejanje je bil sovražni govor, zaradi česar je prejel denarno kazen. Iz družbenih omrežij je razvidno, da je leta 2020 posnetek kljukastega križa, narisanega na steni hiše, je komentiral z besedami "super". Zdaj ga preiskujejo zaradi dvojnega umora in večkratnih poskusov umora. Zvečer sta policija in državno tožilstvo sporočila, da je bil napad nameren, a da motivi niso bili politični. Trenutno preiskujejo, ali je v tragediji botrovalo duševno zdravje 40-letnika. Indici namreč kažejo, da je imel moški duševne težave.

List papirja na vetrobranskem steklu domnevnega storilca FOTO: AP icon-expand

Preiskovalci so na armaturni plošči njegovega vozila našli tudi list papirja z ročno napisanimi črkami in številkami, ki spominjajo na matematične naloge. Predvideva se, da list, na katerem naj bi bila med drugim zapisana tudi formula za izračun zavorne poti, pripada vozniku. Šok in žalost Glavna ulica je bila ves dan zaprta, policisti pa so celotno popoldne varovali ključne vstopne točke. Oblasti so domačine pozvale celo, naj ne zapuščajo domov ter naj se izogibajo območju, kjer se je incident zgodil. Nekateri obiskovalci, ki so prihajali v mesto na karneval, so bili šokirani, ko so slišali novico o napadu. Številni domačini so opisali občutek nejevere. Domačin Paul je ob tem izpostavil čase, ko se je v Nemčiji še počutil varnega. "V zadnjem času je bilo v Nemčiji veliko napadov, zato nas ta ni tako močno presenetil," je dejal, a dodal, da vseeno ni pričakoval, da bi se lahko to zgodilo prav v njegovem mestu.

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP



Rože in sveče za žrtve tragedije v Mannheimu icon-picture-layer-2 1 / 3

"Skrbelo me je za varnost brata, ki je prav tako iz Mannheima. V trenutku incidenta nisem vedel, kje je," je za Deutsche Welle povedal 19-letni Gabriel. "Najprej sem poklical njega, a na srečo je bil na varnem," je dodal. Na drugem delu mestnega središča so nekateri domačini v znak solidarnosti prižgali sveče za žrtve napada. Bdenja sta se udeležila tudi 30-letni Alik in njegova žena, ki pa sta ob prihodu presenečeno ugotovila, da so prižgane le tri sveče. "Resnično je neprijetno, da se v Nemčiji to dogaja tako pogosto," je dejal Alik ter poudaril, da tovrstni napadi ne glede na motiv spodkopavajo zaupanje domačinov v varnost njihovih mest.

Mannheimu sicer tovrstni napadi niso tuji. Maja lani je umrl policist, ki je poskušal preprečiti napad z nožem v mestu. Napadi z nožem so se od takrat zgodili tudi v Solingenu in Aschaffenburgu. Pogosto so storilci z orožje uporabili tudi avtomobile. Februarja sta v podobnem incidentu, ki se je zgodil v Münchnu, umrla mati in otrok, okoli 300 ljudi pa je bilo ranjenih in šest ubitih, ko je moški decembra lani z avtom zapeljal na natrpan božični sejem v Magdeburgu.