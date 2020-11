40-letnik na duhovnika v Lyonu streljal, ker je imel afero z njegovo ženo

52-letni duhovnik je 31. oktobra zapiral cerkev, ko ga je 40-letnik dvakrat ustrelil, nato pa s kraja dogodka pobegnil.

Do streljanja je prišlo le nekaj dni po tem, ko so v cerkvi v mestu Nice na jugu Francije zaradi napada z nožem umrle tri osebe. Kriminalisti so se sprva bali, da gre za kopijo "islamističnega terorističnega napada", kot ga je označil predsednik Emmanuel Macron,poročaBBC.