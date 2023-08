S krova zasidrane križarke padel član posadke in umrl

Križarka Viking Mars, ki redno pluje med škotskimi višavji, je bila zasidrana v Invergordonu, ko je s krova padel 40-letni član posadke. Na kraj dogodka so bili nemudoma poslani dve reševalni vozili in helikopter. Kljub hitremu posredovanju 40-letniku ni bilo več pomoči. Prepeljali so ga v bolnišnico, družba Viking pa je potrdila, da je uslužbenec umrl, poroča BBC.

"Družini člana posadke smo izrazili naše globoko sočutje in prizadevamo si zagotoviti podporo, ki jo potrebujejo v tem težkem času," so navedli v izjavi za javnost. "Viking ostaja osredotočen na varnost in dobro počutje naše posadke in gostov."

Kot so dodali, sodelujejo z lokalnimi oblastmi pri preiskavi dogodka. "Moški se je poškodoval, ko je bilo naše plovilo zasidrano v bližini Invergordona na Škotskem. Prvi reševalci so ga prepeljali v območno bolnišnico. V ta incident ni bil vpleten noben drug član posadke ali gost. Naša operativna ekipa sodeluje z lokalnimi uradniki, da bi ugotovila, kako se je to zgodilo."