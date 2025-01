40-letnik pod pretvezo, da je bolan, zbral 100 tisoč evrov

Policisti Policijske postaje Otok v Vukovarsko-sremski županiji so ujeli 40-letnika, ki ga utemeljeno sumijo storitve kaznivega dejanja goljufije in najmanj treh kaznivih dejanj ponarejanja listin.

S kriminalistično preiskavo so ugotovili, da je 40-letnik med letoma 2021 in 2022 ponarejal zdravstveno dokumentacijo in lažno prikazoval svoje zdravstveno stanje. Z namenom pridobitve protipravne premoženjske koristi je preko določenih medijskih portalov in drugih družbenih omrežij zbiral denarna sredstva za zdravljenje.

Na podlagi teh pozivov je uspel pridobiti dobrih 100 tisoč evrov, ki pa jih ni porabil za zdravljenje, pač pa za druge stvari.

Hrvaški policisti ob tem opozarjajo na tovrstne primere goljufij. "Ne nasedajte njihovemu prepričevanju, neresnicam in trditvam, katerih namen sta zavajanje in prevara. Vsi moramo biti previdni pri tem, komu želimo kakorkoli pomagati, in moramo vedno preveriti verodostojnost njihovih navedb," so še dodali.

Moškega so kazensko ovadili, so sporočili na spletni strani tamkajšnje policije.