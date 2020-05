Kar 40 odstotkov svetovnega prebivalstva nima možnosti umivanja rok z milom

Pandemija koronavirusa je svet pahnila v vsesplošno krizo, zdravstveno in gospodarsko. Prizadete so vse države sveta, še posebej tiste, ki so že pred krizo veljale za najbolj ranljive.

"V najrevnejših državah pandemije ne bodo zmogli premagati sami, zato najranljivejši otroci nujno potrebujejo pomoč," sporočajo iz organizacije Unicef Slovenija, kjer so zbrali nekaj pomenljivih in resnično zaskrbljujočih podatkov o tem, kako se ljudje po svetu spopadajo s pandemijo in z njo povezanimi ukrepi.

Z zaprtjem šol ostali brez glavnega obroka

Organizaciji Unicef in Združeni narodi v posebnem poročilu opozarjata, da bi brez takojšnjega ukrepanja in pomoči otroci lahko postali največje žrtve pandemije. "Njene posledice bi bile lahko katastrofalne za milijone otroke po vsem svetu. Pandemija ima namreč izrazito uničujoč vpliv na ključna področja življenja otrok – zdravje, prehrano, izobraževanje, varnost in dobrobit," so zapisali v Unicef Slovenija.

Od 42 do 66 milijonov otrok bo zaradi krize zdrsnilo v skrajno revščino, v kateri je že doslej živelo 386 milijonov otrok; zaprtje šol v 188 državah je prizadelo 1,5 milijarde otrok. Vsi nimajo enakih možnosti za šolanje na daljavo. Milijoni otrok bodo šolanje povsem opustili.

369 milijonom otrok šolska prehrana predstavlja glavni obrok hrane. Zaradi zaprtja šol so otroci prikrajšani za življenjsko pomembne obroke. Svetovna recesija bi lahko povečala število podhranjenih otrok in povzročila sto tisoč dodatnih otroških smrti v letošnjem letu.

77 odstotkov otrok živi v razmerah, kjer so bolj izpostavljeni nasilju in zlorabam

Kar 40 odstotkov prebivalcev na svetu doma nima možnosti umivanja rok z milom, poroča Unicef.

77 odstotkov otrok živi v državah z omejenim ali prepovedanim gibanjem (karantena, policijska ura idr.). "V takšnih razmerah so bolj izpostavljeni nasilju in zlorabam,"opozarjajo. Občutki tesnobe so pogostejši, zato je ogroženo duševno zdravje otrok.

"Vpliv pandemije bo najbolj uničujoč za otroke v najrevnejših državah in vse, ki živijo v težkih razmerah. Otroci na območjih spopadov, otroci na begu, notranje razseljeni in otroci s posebnimi potrebami so še posebej ranljivi, saj pogosto živijo v prenatrpanih objektih brez možnosti za socialno distanciranje in izvajanje higienskih ukrepov, zaradi česar se virus lahko hitreje širi," še izpostavljajo na Unicefuin pozivajo, naj vsak, ki le lahko, pomaga po svojih močeh. Donirate lahko tudi prek SMS-sporočila, in sicer tako, da ključno besedo UNICEF5 pošljete na številko 1919.

"V sodelovanju s partnerji zagotavljamo zaščitno opremo in higienske pripomočke zdravstvenim delavcem, dostop do čiste vode, nujno zdravstveno oskrbo, spodbujamo higienske prakse in nadaljevanje izobraževanja v kriznih razmerah. Naše delovanje je usmerjeno v zaščito vsakega otroka pred posledicami pandemije, tudi otrok v Sloveniji," so še zapisali v organizaciji Unicef Slovenija.