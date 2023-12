40-tonski tovornjak obtičal med hišama in ustavil železniški promet

Je bilo res nepričakovano? Voznik 40-tonskega tovornjaka se je najprej zaletel v avtomobil, nato zapeljal na most, ki ni zgrajen za prehod tako težkih vozil, in se naposled zataknil med hišama. A to še ni vse. Da so ga spravili iz naselja, so morali na pomoč priskočiti gradbeni inženirji, ki so morali dati zeleno luč, da bo most pod tolikšno težo zdržal tudi v drugo. Zaradi varnosti pa so za nekaj časa prekinili tudi železniški promet.

