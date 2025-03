40 ur po potresu so ju izpod ruševin izvlekli živa

Reševalne ekipe singapurske civilne zaščite in mjanmarske gasilske službe so izpod ruševin porušene stavbe v prestolnici Nepjido potegnile mlajšega moškega, ki je bil pod kupom betona in železja ujet kar 40 ur.

"Uspelo nam je rešiti moškega, starega okoli 24 let. Potrebovali pa smo 24 ur, da smo se prebili do njega in ga izvlekli na varno. Pod ruševinami bil približno 40 ur," je za državno radiotelevizijo MRTV povedal eden od reševalcev.

Po navedbah reševalne ekipe je bil ujet pod trinadstropno stavbo, ki je bila v potresu močno poškodovana. Njeno prvo nadstropje pa se je popolnoma porušilo in pod seboj pokopalo veliko ljudi.

Stanje rešenega moškega je stabilno, odpeljali so ga v lokalno bolnišnico.