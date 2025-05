400 aretacij, barikade na cestah, trajekti ne vozijo

Po ukazu urada guvernerja Istanbula so zaprte številne ceste, trajektne linije in proge javnega prometa, na več osrednjih postajah v bližini trga Taksim in okoliških četrti pa so bile prekinjene linije podzemne železnice.

Ob prepovedi zbiranj in protestov v središču Istanbula so sindikati in opozicijske politične stranke sklicali in odobrili velike demonstracije v okrožju Kadikoy na azijski strani Istanbula. Kljub oviram in stotinam policistov so se nekatere skupine delavcev, študentov, aktivistov in politikov poskušale prebiti proti trgu Taksim, vendar jih je ustavila policija in jih prijela.