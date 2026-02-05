400 kilometrov razdalje, 3500 športnikov in 2,5 milijona obiskovalcev

Pred italijanskimi varnostnimi organi je ogromen zalogaj. Poskrbeti za varnost 3500 športnikov iz več kot 90 držav, predvidoma okoli 2,5 milijona obiskovalcev in več deset predsednikov držav in vlad. "Močno je naraslo število nadzorov, patrulj, razporedili smo pripadnike državne policije, karabinjerjev in finančne policije, prav tako vodnike psov in strokovnjake za odstranjevanje bomb. Pripravljeni smo," pravi Sofia Pierini, glavna italijanska policijska komisarka.

V Milanu in Cortini so odstranili smetnjake, namestili cestne zapore, varnostne ograje. Ob slovesnem odprtju bodo celo za pešce nedostopna določena mestna območja, zaprte bodo trgovine, šole. "Še huje bo v petek, saj bodo zaprli center mesta, pa tudi številne ceste. Težko se bo premikati," pravi lokalni taksist.

Delo varnostnih organov dodatno otežuje dejstvo, da so letošnje igre po prizoriščih najbolj razpršene v zgodovini vseh zimskih olimpijad. Samo med Milanom in Cortino je 400 kilometrov razdalje. Protesti, sabotaže, teroristični napadi. Ob številnih napetostih v svetu je tveganj malo morje, italijanske oblasti pa izpostavljajo zlasti možnost kibernetskih napadov. Zato so vzpostavili tudi poseben kibernetski center. "Obstaja veliko tveganje t. i. DDoS napadov, ki lahko prekinejo video prenose, in napadov, ki prekinejo delovanje portala za nakupe vstopnic," pravi Gianluca Galasso, vodja centra za kibernetsko varnost.

Niz ruskih hekerskih napadov so – kot trdijo oblasti – že preprečili. Tarče pa veleposlaništvo Italije (v ZDA) in spletne strani zunanjega ministrstva ter strani zimskih iger Milano-Cortina, je pojasnil italijanski zunanji minister Antonio Tajani.

Veliko prahu je sprožil prihod agentov zloglasne ameriške zvezne službe ICE. A notranji minister pomirja, da bodo pristojni izključno za diplomatska predstavništva ZDA in da na italijanskem ozemlju nimajo operativnih policijskih pooblastil. "ZDA ne morejo početi vsega, kar želijo, v državi, ki ni njihova last," pravijo mimoidoči.

Italija je za zagotavljanje varnosti med olimpijado namenila 50 milijonov evrov.