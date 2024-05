400 metrov pod vrhom Mount Everesta našli truplo pogrešanega plezalca

Reševalci so našli truplo drugega mongolskega plezalca, ki je bil pogrešan na Mount Everestu, so v nedeljo sporočili organizatorji odprave in potrdili drugo smrtno žrtev na najvišjem vrhu sveta v tej sezoni odprav na Everest. Nepalske oblasti so letos izdale več kot 900 plezalnih dovoljenj, vključno s 419 za Everest, s čimer so zbrali že več kot 4,6 milijona evrov zgolj iz naslova licenčnin.