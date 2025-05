400 milijonov dolarjev vredno leteče katarsko darilo za Trumpa

Trump bi tako 13 let staro letalo uporabljal kot novo letalo Air Force One vse do konca svojega drugega mandata v ovalni pisarni.

Tudi v Katarju so potrdili, da so se z ameriškimi uradniki pogovarjali o možnosti prenosa uporabe letala kot uradnega letala ameriškega predsednika. V izjavi sicer niso potrdili, da bi odločitev bila sprejeta ali da gre za darilo.

Ameriški predsednik Donald Trump je komentiral namero sprejema darila katarskega letala v objavi na svoji platformi Truth Social: "Dejstvo, da obrambno ministrstvo brezplačno prejme darilo letala 747, ki bo začasno nadomestilo 40 let star Air Force One, v zelo javni in pregledni transakciji, tako moti pokvarjene demokrate, da vztrajajo, da za letalo plačamo," je zapisal.

O razkošnem darilu iz Katarja naj bi bila javnost seznanjena naslednji teden med Trumpovo tridnevno turnejo po Bližnjem vzhodu, vendar je katarski tiskovni predstavnik dejal, da ne gre trditi, da bo letalo podarjeno med prihajajočim obiskom predsednika Trumpa.

Če bo Trump letalo sprejel po načrtih, bi bilo to najprej predano ameriškim letalskim silam, da bi ga vojaki lahko opremili tako, da bo ustrezalo specifikacijam, potrebnim za predsedniška potovanja. Ameriška televizija ABC je poročala, da bodo vse stroške, povezane s prenosom, krile ameriške zračne sile, ki prejemajo znaten del ameriških davkoplačevalskih prihodkov.

Generalna državna tožilka Pam Bondi in Trumpov glavni odvetnik v Beli hiši David Warrington naj bi po poročanju The Guardiana vnaprej sklenila, da je Trumpu "zakonito dovoljeno", da sprejme luksuzno darilo in ga nato prenese v svojo predsedniško knjižnico.

Do tega sklepa naj bi prišla, potem ko so odvetniki pisarne svetovalca Bele hiše in pravosodnega ministrstva dejali, da podarjeno letalo ni bilo pogojeno z nobenim uradnim dejanjem in zato ni šlo za podkupnino.

"Ustava je popolnoma jasna: ni daril kakršne koli vrste od tuje države brez dovoljenja Kongresa. Darilo, ki ga uporabljate štiri leta in nato shranite v svojo knjižnico, je še vedno darilo (in prevara)," je na omrežju X zapisal demokratski kongresnik iz Marylanda Jamie Raskin.