400 ur nadzora: Biden ukazal napade na 'skupine' v Siriji

Cilj napadov so bili "infrastrukturni objekti, ki jih uporabljajo skupine, povezane z iransko revolucionarno gardo", je v izjavi dejal polkovnik Joe Buccino, tiskovni predstavnik Centralnega poveljstva ZDA.

"Po navodilih predsednika Bidna so ameriške vojaške sile danes izvedle natančne zračne napade v sirskem Deir ez-Zoru. Ti natančni napadi so namenjeni obrambi in zaščiti ameriških sil pred napadi, kot so bili tisti 15. avgusta, s strani skupin, ki jih podpira Iran," je dejal.