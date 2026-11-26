Tako veliko število gostov je na svatbo povabil oče neveste in šestkratni poslanec v tej najrevnejši zvezni državi Indije Anant Singh, ki se sicer sooča z več deset kazenskimi obtožbami, vključno z umorom. Na seznamu povabljencev so bili tako lokalni prebivalci kot njegovi politični zavezniki in pomembne osebnosti. Postregli so jim s 500.000 kosi tradicionalnega peciva in vegetarijansko pojedino, ki jo je zanje pripravilo 500 kuharjev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

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Dogodek v Singhovem rodnem kraju Nadawan je pritegnil tako velike množice ljudi, da je promet na okoliških cestah v celoti obstal. Eden od politikov, ki se mu ni uspelo prebiti skozi prometni kaos, je zapustil svoj avtomobil in se kar s traktorjem odpravil prek polj, da bi dosegel prizorišče. Da bi omogočili lažji prihod najpomembnejših gostov, so organizatorji postavili pet pristajalnih ploščadi za helikopterje. Pristanek vsakega od njih je pospremil ogromen oblak prahu, ki se je nato spustil nad množice. Fotografije s prizorišča prikazujejo tisoče ljudi, kako se prerivajo, da bi ujeli kanček razkošnega dogajanja, pri čemer so se nekateri povzpeli kar na drevesa ali električne drogove.

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