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41.000 brezplačnih železniških vozovnic za odkrivanje Evrope

Bruselj, 01. 10. 2026 15.26 pred 5 urami 1 min branja 0

Avtor:
STA
Vlak v Avstriji

Evropska komisija tudi tokrat ponuja brezplačne železniške vozovnice, s pomočjo katerih bodo lahko mladi odkrivali Evropo, tokrat jih je na voljo 41.000. Za vozovnice se lahko potegujejo mladi, rojeni med 1. januarjem in 31. decembrom 2008. Rok za prijavo je 15. oktober.

Kot so sporočili iz Evropske komisije, bodo prejemniki vozovnic lahko med marcem 2027 in majem 2028 do 30 dni potovali po Evropi, prejeli pa bodo tudi kartico popustov.

Poleg tega bo 250 najvišje uvrščenih kandidatov iz vseh sodelujočih držav prvič prejelo eno brezplačno nočitev v mladinskem hostlu.

Na razpis se lahko prijavijo mladi iz EU in držav, pridruženih programu Erasmus+, vključno z Islandijo, Lihtenštajnom, Severno Makedonijo, Norveško, Srbijo in Turčijo.

Evropski komisar za medgeneracijsko pravičnost Glenn Micallef je dejal, da program DiscoverEU mladim ponuja priložnost za potovanje po Evropi z vlakom, med katerim pridobivajo nove izkušnje in spoznavajo ljudi iz različnih držav. "Z načrtovanjem lastnih poti ali potovanjem po predlaganih poteh bodo odkrivali raznoliko in bogato kulturno dediščino Evrope," je prepričan.

Komisija je pobudo DiscoverEU začela izvajati junija 2018 po pripravljalnem ukrepu Evropskega parlamenta.

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