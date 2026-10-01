41.000 brezplačnih železniških vozovnic za odkrivanje Evrope

Kot so sporočili iz Evropske komisije, bodo prejemniki vozovnic lahko med marcem 2027 in majem 2028 do 30 dni potovali po Evropi, prejeli pa bodo tudi kartico popustov.

Poleg tega bo 250 najvišje uvrščenih kandidatov iz vseh sodelujočih držav prvič prejelo eno brezplačno nočitev v mladinskem hostlu.

Na razpis se lahko prijavijo mladi iz EU in držav, pridruženih programu Erasmus+, vključno z Islandijo, Lihtenštajnom, Severno Makedonijo, Norveško, Srbijo in Turčijo.

Evropski komisar za medgeneracijsko pravičnost Glenn Micallef je dejal, da program DiscoverEU mladim ponuja priložnost za potovanje po Evropi z vlakom, med katerim pridobivajo nove izkušnje in spoznavajo ljudi iz različnih držav. "Z načrtovanjem lastnih poti ali potovanjem po predlaganih poteh bodo odkrivali raznoliko in bogato kulturno dediščino Evrope," je prepričan.

Komisija je pobudo DiscoverEU začela izvajati junija 2018 po pripravljalnem ukrepu Evropskega parlamenta.