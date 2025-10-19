Nedolžen preživel 43 let v zaporu, zdaj ga želijo še deportirati

Pred več kot 40 leti so Subramanyama Vedama v ZDA obsodili umora svojega nekdanjega sostanovalca Toma Kinserja, 19-letnega študenta.
Kinserjevo truplo s strelno rano v lobanji so našli devet mesecev po tem, ko je izginil. Na dan izginotja je Vedam Kinserja prosil za prevoz. Njegovo vozilo je nato nekdo pripeljal nazaj, Kinser pa je izginil neznano kam, poroča BBC.
Kmalu zatem so Vedama obtožili umora, mu zasegli potni list in preklicali zeleno karto. Dve leti kasneje je bil obsojen na dosmrtno zaporno kazen. Leta 1984 je bil v okviru sporazuma o priznanju krivde obsojen še na ločeno zaporno kazen zaradi kaznivega dejanja, povezanega z drogami.
Ves čas je Vedam vztrajal, da je nedolžen in da ni umoril svojega sostanovalca. Njegovi podporniki in družinski člani so opozarjali, da ni fizičnih dokazov, ki bi ga povezovali s kaznivim dejanjem. Moški se je večkrat pritožil na obsodbo, pred nekaj leti pa so se nato pojavili novi dokazi, ki so potrdili njegovo nedolžnost.
V začetku letošnjega oktobra je bil oproščen vseh obtožb in je po 43 letih odkorakal na prostost.
Toda še preden je objel svoje sorodnike, so ga že pridržali agenti ameriške agencije za priseljevanje in carino (ICE). Zdaj se Vedamovi odvetniki borijo proti odredbi o deportaciji iz leta 1988, ki je temeljila na njegovi obsodbi za umor in kaznivem dejanju, povezanem z drogami.
Njegova družina je prepričana, da bi morali ameriški organi znova preučiti njegov status priseljenca, saj da so okoliščine zdaj drugačne.
ICE je v odzivu pojasnil, da čeprav je bil Vedam oproščen umora, njegova obsodba zaradi drog še vedno velja. Kot trdijo, so ukrepali na podlagi zakonito izdane odredbe. Dodali so še, da bo Vedam ostal v priporu do deportacije v Indijo.
"Zelo smo bili razočarani, da ga nismo mogli niti za trenutek objeti. V zaporu je bil nedolžen in človek bi si mislil, da bi to moralo nekaj pomeniti," je dejala njegova sestra.
Kot je poudarila za BBC, se je Vedam sicer rodil v Indiji, a so se, ko je bil star komaj devet mesecev, preselili v ZDA. V Indiji danes nima več nobenih bližnjih sorodnikov.
"Spet ga bodo 'oropali' in bo vse zamudil, saj bo na drugi strani sveta. Skoraj kot da bi mu dvakrat ukradli življenje," je jezna njegova sestra.
Vedam ima sicer v ZDA zakonito stalno prebivališče, pred obtožbo zaradi umora pa so mu odobrili vlogo za ameriško državljanstvo. Tudi njegova starša sta bila ameriška državljana.
