Tujina

Nedolžen preživel 43 let v zaporu, zdaj ga želijo še deportirati

Washington, 19. 10. 2025 09.44 | Posodobljeno pred 1 uro

M.S.
53

Po 43 letih zapora zaradi umora, ki ga ni zagrešil, je Subramanyam Vedam končno odkorakal na prostost. Toda še preden je lahko objel svoje družinske člane, so Vedama pridržali agenti ameriške agencije za priseljevanje in carino. Zdaj ga želijo deportirati v Indijo, državo, v kateri ni živel od malih nog.

Pred več kot 40 leti so Subramanyama Vedama v ZDA obsodili umora svojega nekdanjega sostanovalca Toma Kinserja, 19-letnega študenta. 

Kinserjevo truplo s strelno rano v lobanji so našli devet mesecev po tem, ko je izginil. Na dan izginotja je Vedam Kinserja prosil za prevoz. Njegovo vozilo je nato nekdo pripeljal nazaj, Kinser pa je izginil neznano kam, poroča BBC. 

Kmalu zatem so Vedama obtožili umora, mu zasegli potni list in preklicali zeleno karto. Dve leti kasneje je bil obsojen na dosmrtno zaporno kazen. Leta 1984 je bil v okviru sporazuma o priznanju krivde obsojen še na ločeno zaporno kazen zaradi kaznivega dejanja, povezanega z drogami. 

Ves čas je Vedam vztrajal, da je nedolžen in da ni umoril svojega sostanovalca. Njegovi podporniki in družinski člani so opozarjali, da ni fizičnih dokazov, ki bi ga povezovali s kaznivim dejanjem. Moški se je večkrat pritožil na obsodbo, pred nekaj leti pa so se nato pojavili novi dokazi, ki so potrdili njegovo nedolžnost. 

V začetku letošnjega oktobra je bil oproščen vseh obtožb in je po 43 letih odkorakal na prostost. 

Subramanyam Vedam
Subramanyam Vedam FOTO: Profimedia

Toda še preden je objel svoje sorodnike, so ga že pridržali agenti ameriške agencije za priseljevanje in carino (ICE). Zdaj se Vedamovi odvetniki borijo proti odredbi o deportaciji iz leta 1988, ki je temeljila na njegovi obsodbi za umor in kaznivem dejanju, povezanem z drogami. 

Njegova družina je prepričana, da bi morali ameriški organi znova preučiti njegov status priseljenca, saj da so okoliščine zdaj drugačne. 

ICE je v odzivu pojasnil, da čeprav je bil Vedam oproščen umora, njegova obsodba zaradi drog še vedno velja. Kot trdijo, so ukrepali na podlagi zakonito izdane odredbe. Dodali so še, da bo Vedam ostal v priporu do deportacije v Indijo. 

"Zelo smo bili razočarani, da ga nismo mogli niti za trenutek objeti. V zaporu je bil nedolžen in človek bi si mislil, da bi to moralo nekaj pomeniti," je dejala njegova sestra. 

Kot je poudarila za BBC, se je Vedam sicer rodil v Indiji, a so se, ko je bil star komaj devet mesecev, preselili v ZDA. V Indiji danes nima več nobenih bližnjih sorodnikov. 

"Spet ga bodo 'oropali' in bo vse zamudil, saj bo na drugi strani sveta. Skoraj kot da bi mu dvakrat ukradli življenje," je jezna njegova sestra. 

Vedam ima sicer v ZDA zakonito stalno prebivališče, pred obtožbo zaradi umora pa so mu odobrili vlogo za ameriško državljanstvo. Tudi njegova starša sta bila ameriška državljana. 

KOMENTARJI (53)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
marmilan
19. 10. 2025 10.57
To je amerika, ameriška demokracija, po kavbojsko.
ODGOVORI
0 0
a res1
19. 10. 2025 10.55
Ok, ta je bil po nedolžnem zaprt. Prinas so pa resnično zaprti krivi, pa ne vsi še. Takšne bi bilo potem potrebno izgnat.
ODGOVORI
0 0
Sixten Malmerfelt
19. 10. 2025 10.53
+2
Jo bo! Ko se bo Trumpelj hotel ločiti!
ODGOVORI
2 0
ho?emVšolo
19. 10. 2025 10.53
+1
Torej bo pristal v Indiji z odškodnino kot novi Revni milijonar.
ODGOVORI
1 0
SLObunkeljn
19. 10. 2025 10.52
+4
A Melanije ICE še ni pridržal?
ODGOVORI
4 0
25petelinov
19. 10. 2025 10.51
+2
Kafkin proces in tegobe malega človeka v ZDA.
ODGOVORI
2 0
Voly
19. 10. 2025 10.50
+3
To je pa Amerika na čelu katere je človek, ki je brez empatije, ki mu ni mar za malega človeka, ki brezobzirno povozi vsakega, ki mu ni podložen, skratka diktator!
ODGOVORI
3 0
Artechh
19. 10. 2025 10.53
-1
Spoštovanje imigracijskih zakonov je diktatorstvo in fašizem res ste cvetke iz pravljice 😂
ODGOVORI
0 1
SLObunkeljn
19. 10. 2025 10.56
Artechh, tipičen pripadnik Profa.
ODGOVORI
0 0
Gašper 94
19. 10. 2025 10.47
-3
Nima vize nima drzavljanstva in je bil 40let strosek davkoplacevalcev. Bolj primerno vprasanje je zakaj ga nebi deportiral? Jaz ne vidim pravno formalno razloga. Custva pa nimajo kaj iskati v zakonodaji
ODGOVORI
1 4
SLObunkeljn
19. 10. 2025 10.51
Čustva morda ne, razum, poštenost in razsodnost pa. Žal ti ne premoreš nič od naštetega, bedno je to.
ODGOVORI
0 0
mario7
19. 10. 2025 10.51
-1
Zakaj je bil strošek davkoplačevalcev? Se kaj vprašaš?
ODGOVORI
0 1
SLObunkeljn
19. 10. 2025 10.55
No no Mario, a je on kriv, da bil več kot 40 let Strošek davkoplačevalcev? Dajte Profa pripadniki mal glavo uporabljat!
ODGOVORI
0 0
Antijudeo
19. 10. 2025 10.45
+5
Imam občutek da bo Melanija na prvem avionu(deport) ko Trump zgubi prve volitve hahahahha ”back to Slovenia”
ODGOVORI
5 0
ho?emVšolo
19. 10. 2025 10.50
+1
Po Trumpu pride Trump.
ODGOVORI
1 0
Artechh
19. 10. 2025 10.54
Melania ima.vse papirje pametnjakovič. Res vam je legalno ali ilegalno vse enako. Jaz bi se zamislil, vi se pa pač ne boste.
ODGOVORI
0 0
Sixten Malmerfelt
19. 10. 2025 10.41
+5
100 krat že odslužil tiste droge!
ODGOVORI
5 0
kolo1982
19. 10. 2025 10.37
+4
Sedaj je samo še vrašanje časa kdaj se bodo lotili Melanie in njene deportacije...
ODGOVORI
7 3
Voly
19. 10. 2025 10.52
Melanija je pa vendar Avstrijka, vsaj tako se je hvalila. Takih pa iz Amerike ne terajo, oni imajo piko samo na take iz revnih držav!
ODGOVORI
0 0
Artechh
19. 10. 2025 10.55
Nikoli? Ima vse papirje kot marsikateri tujec v ZDA in se jih ne dotaknejo?
ODGOVORI
0 0
Sixten Malmerfelt
19. 10. 2025 10.33
+5
Meriška demokracija! Ki se je začela s pobijanji Indijancev!
ODGOVORI
9 4
Artechh
19. 10. 2025 10.55
Če greš toliko nazaj je to evropska kultura, ker iz kje so pa prišli? 😂😂
ODGOVORI
0 0
SloButale
19. 10. 2025 10.30
+10
In to je država v kateri bi človek želel živeti? Kvaliteta življenja? Obljubljena dežela? Zlagana prijaznost. Zlagana demokracija.
ODGOVORI
13 3
Magadaskar
19. 10. 2025 10.17
+15
Jaz bi rad videl posledice za tiste,ki so ga obsodili za umor ki ga ni zagrešil? Kaj bo z njimi? ICE tle nima veze
ODGOVORI
16 1
Ramzess
19. 10. 2025 10.37
+5
Neposredno nima veze, a vendarle je vse isti sistem z istim vrhom. Ni važno katera veja je, drevo je isto.
ODGOVORI
5 0
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
19. 10. 2025 10.09
+3
Desnuharsko shanje…
ODGOVORI
16 13
Artechh
19. 10. 2025 10.11
+0
Spoštovanje imagracijskih zakonov? Sej vem da ste podporniki in glavni kršitelji zakonov ker mislite da vam vse pripada.
ODGOVORI
11 11
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
19. 10. 2025 10.36
+0
Ve bi bil pismen, bi spregledal svoje nesmisle.
ODGOVORI
3 3
Artechh
19. 10. 2025 10.56
Razloži meni debiluu 😂
ODGOVORI
0 0
pojtrarara
19. 10. 2025 10.07
+3
desnicarji in postenje sta dva razlicna pojma
ODGOVORI
14 11
Artechh
19. 10. 2025 10.05
-5
Evo če nebi prisel ilegalno v državo nebi bil ves ta čas v zaporu
ODGOVORI
7 12
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
19. 10. 2025 10.37
+0
Spet si mislil, da bos spustil golobcka pa si se podelal… 🤣
ODGOVORI
2 2
Artechh
19. 10. 2025 10.04
+3
ICE ve kako se dela. Take mi rabimo
ODGOVORI
10 7
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
19. 10. 2025 10.38
+0
Kar pozabi…
ODGOVORI
1 1
jank
19. 10. 2025 10.04
+12
Čim dlje od norosti, ki se imenuje ZDA.
ODGOVORI
21 9
slayer2
19. 10. 2025 10.09
+5
A pol pravis,da je 100 spolov,kriminal,antifa in lgbtq vse normalno???!!!
ODGOVORI
12 7
Artechh
19. 10. 2025 10.10
+6
Taka bo Evropa kmal ker liberalci ste vse uničili. Živijo vas še delovni konzervativni
ODGOVORI
11 5
Artechh
19. 10. 2025 10.13
+2
Točno to pravijo. Zblojeno.
ODGOVORI
4 2
SAMO JEZNI
19. 10. 2025 10.33
+2
He he, začelo se je ameriki, če ne veš
ODGOVORI
3 1
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
19. 10. 2025 10.39
+1
Kaj te brigajo drugi. Sebe poglej ovca. Bolje homic za soseda kot zabita desna ovca . 😆
ODGOVORI
4 3
ptuj.si
19. 10. 2025 10.04
-1
Pravila so pravila. Nimaš kaj.
ODGOVORI
6 7
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
19. 10. 2025 10.40
+0
Sam pa scijes ob drevesu… 🤣
ODGOVORI
2 2
Voly
19. 10. 2025 10.55
Če bi se držali pravil, ne bi bil 43 let po krivici v zaporu!
ODGOVORI
0 0
