Nedolžen preživel 43 let v zaporu, zdaj ga želijo še deportirati

Pred več kot 40 leti so Subramanyama Vedama v ZDA obsodili umora svojega nekdanjega sostanovalca Toma Kinserja, 19-letnega študenta.

Kinserjevo truplo s strelno rano v lobanji so našli devet mesecev po tem, ko je izginil. Na dan izginotja je Vedam Kinserja prosil za prevoz. Njegovo vozilo je nato nekdo pripeljal nazaj, Kinser pa je izginil neznano kam, poroča BBC.

Kmalu zatem so Vedama obtožili umora, mu zasegli potni list in preklicali zeleno karto. Dve leti kasneje je bil obsojen na dosmrtno zaporno kazen. Leta 1984 je bil v okviru sporazuma o priznanju krivde obsojen še na ločeno zaporno kazen zaradi kaznivega dejanja, povezanega z drogami.

Ves čas je Vedam vztrajal, da je nedolžen in da ni umoril svojega sostanovalca. Njegovi podporniki in družinski člani so opozarjali, da ni fizičnih dokazov, ki bi ga povezovali s kaznivim dejanjem. Moški se je večkrat pritožil na obsodbo, pred nekaj leti pa so se nato pojavili novi dokazi, ki so potrdili njegovo nedolžnost.

V začetku letošnjega oktobra je bil oproščen vseh obtožb in je po 43 letih odkorakal na prostost.