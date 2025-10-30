Domnevna Putinova krščenka in ruska Paris Hilton si želi zaživeti v Evropi

Trenutno Sobčakovi velja petletni schengenski vizum, ki ji ga je podelila Francija in ji že omogoča potovanje po Evropi, zdaj pa se želi za stalno preseliti v Španijo, navajajo tamkajšnji mediji.
Najprej naj bi zaprosila za dovoljenje za digitalno delo na daljavo iz Španije kot samostojna podjetnica. Obdelava njene vloge in vloge njenega osemletnega sina sicer še poteka. Tak vizum bi jima najprej omogočal bivanje v Španiji za eno leto, s kasnejšim podaljšanjem, v Španiji bi plačevala tudi davke. Na Iberskem polotoku naj bi tudi že kupila luksuzno hišo.
Sobčakova v ruskem političnem okolju velja za kontroverzno osebo. Je hči Anatolija Sobčaka, nekadanjega župana Sankt Peterburga, ki je bil tudi eden prvih mentorjev Vladimirja Putina, ki je kasneje postal tudi njegov svetovalec. Putin Sobčakovo torej pozna že od otroštva, vse od takrat pa krožijo tudi govorice, da je bil trenutni ruski predsednik njen krstni boter, a informacije nikoli niso bile uradno potrjene.
Njena mati je poslanka ruskega parlamenta, njen mož pa direktor državnega gledališča, za enega od spletnih medijev, ki so blizu Kremlja, pa piše kolumne.
Protikandidatka Putinu: na volitvah prejela 1,7 odstotka glasov
Kljub povezavam z ruskim vrhom pa Sobčakova rusko vodstvo občasno tudi kritizira. Ob začetku vojne je invazijo javno obsodila. "Rusi se bomo s posledicami tega dne spopadali še vrsto let. Odslej bom verjela le v najslabše možne scenarije, čeprav sem vedno optimistka," je zapisala na družbenem omrežju. Zahodni mediji ob tem navajajo tudi, da Sobčakovo kljub izražanju stališč za razliko od ostalih kritikov ruski mediji niso označili za "tujo agentko" ali ekstremistko.
Kljub kritikam ruska opozicija meni, da s Sobčakovo v Kremlju manipulirajo. Leta 2018 se je na predsedniških volitvah predstavljala kot kandidatka, ki kritizira Putina, a je hkrati alternativa opoziciji. Prejela je 1,7 odstotka glasov, Putin 77,5.
Takratni vodja ruske opozicije Aleksej Navalni, ki so mu kandidaturo prepovedali, je za Sobčakovo dejal, da jo Moskva izkorišča za ustvarjanje lažnega vtisa o možnosti spremembe oblasti in legitimnosti volitev. Nekateri so prepričani, da bi morali tudi 43-letnico uvrstiti na evropski seznam sankcioniranih.
Udeleženka razvpite zabave vplivnežev
Pred tremi leti je odmeval tudi incident, ko je Sobčakova, ko je kot voditeljica kritizirala Kremelj, pobegnila v Litvo. Tri zaposlene na mediju, s katerimi naj bi izsiljevali vodjo ruske državne obrambne korporacije Rostec Sergeja Čemezova, pa so aretirali in jih lani obsodili na sedem let zapora. Sobčakova se je po vrnitvi v Rusijo javno opravičila. Pred božičem 2023 je bila tudi ena od udeležencev razvpite zabave vplivnežev, ki je razjezila še Putina, Sobčakova je bila ena redkih, ki ni bila kaznovana.
Sobčakova po poročanju španskih medijev zatrjuje, večino dohodkov pridobi iz organiziranja dogodkov, kot so rojstnodnevne zabave in poroke, ter sponzorstev.