Domnevna Putinova krščenka in ruska Paris Hilton si želi zaživeti v Evropi

Trenutno Sobčakovi velja petletni schengenski vizum, ki ji ga je podelila Francija in ji že omogoča potovanje po Evropi, zdaj pa se želi za stalno preseliti v Španijo, navajajo tamkajšnji mediji.

Najprej naj bi zaprosila za dovoljenje za digitalno delo na daljavo iz Španije kot samostojna podjetnica. Obdelava njene vloge in vloge njenega osemletnega sina sicer še poteka. Tak vizum bi jima najprej omogočal bivanje v Španiji za eno leto, s kasnejšim podaljšanjem, v Španiji bi plačevala tudi davke. Na Iberskem polotoku naj bi tudi že kupila luksuzno hišo.

Sobčakova v ruskem političnem okolju velja za kontroverzno osebo. Je hči Anatolija Sobčaka, nekadanjega župana Sankt Peterburga, ki je bil tudi eden prvih mentorjev Vladimirja Putina, ki je kasneje postal tudi njegov svetovalec. Putin Sobčakovo torej pozna že od otroštva, vse od takrat pa krožijo tudi govorice, da je bil trenutni ruski predsednik njen krstni boter, a informacije nikoli niso bile uradno potrjene.