43-letnica, ki je umrla februarja, postala 14. žrtev pokola na šoli Columbine

Hochhalterjeva je v letih po streljanju trpela za močnimi bolečinami zaradi strelnih ran, a se je borila z močno voljo in ostajala pozitivna, so povedali njena družina in prijatelji. Bila je odločna v svoji želji pomagati drugim, vključno z invalidi in člani svoje družine, in zelo rada je imela pse.

Anne Marie se je pred smrtjo odločila odpustiti materi enega od strelcev in je leta 2016 v pismu Sue Klebold zapisala: "'Dober prijatelj mi je nekoč rekel: 'Zagrenjenost je kot bi pogoltnili strupeno tableto in pričakovali, da bo druga oseba umrla. Škodujete samo sebi. Odpustila sem vam in vam želim samo najboljše."

Njena tragedija se je sicer še povečala šest mesecev po streljanju, ko je njena mati Carla storila samomor. Anne Marie je sicer povedala, da je njena mati trpela za depresijo in da ne verjame, da je strelski napad neposredno kriv za njeno smrt.

Po materini smrti je Anne Marie pod svoje okrilje družina, ki je v streljanju v Columbine izgubila otroka, Lauren Townsend. Njena mačeha, Sue Townsend, je Anne Marie pomagala ob spopadanju z žalostjo, prihajala je tudi na družinske večerje in se jim občasno pridružila na počitnicah."V naša življenja je prinesla luč, ki bo svetila še dolgo," je dejala Townsendova.

Anne Marie se je lani udeležila bdenja ob 25. obletnici strelskega pohoda, potem ko je podoben dogodek pet let prej izpustila zaradi posttravmatske stresne motnje. Povedala je, da so jo ob tem preplavili veseli spomini iz otroštva, in da si želi, da bi se ubitih spominjali po tem, kako so živeli in ne po tem, kako so umrli. "Od tistega groznega dne leta 1999 sem res lahko pozdravila svojo dušo," je še dejala.