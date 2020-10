430.000 ljudi protestira na Poljskem, podpora tudi v Ljubljani

Na Poljskem se že več kot teden dni vrstijo protesti v podporo pravicam žensk. Na 410 protestnih akcijah v sredo se je po podatkih poljske policije zbralo več kot 430.000 ljudi. Skoraj 80 ljudi so začasno pridržali, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Podporo poljskim protestnikom so danes izrazili tudi v Ljubljani. Na Poljskem so ženskam z odvzemom pravice do splava odvzeli tudi pravico do odločanja o lastnem telesu, so opozorili pri MAO.

Ob upoštevanju ukrepov za zajezitev pandemije covida-19 se je pet predstavnikov MAO danes okoli 11. ure zbralo pred veleposlaništvom Poljske, kjer so izobesili vrv in nanjo obesili žičnate obešalnike - ti so namreč postali simbol protesta. Obenem so obesili še transparent z napisom "All eyes on Poland", v prevodu Vse oči so uperjene v Poljsko.