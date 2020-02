44 evropskih poslancev proti desnemu ekstremizmu, med njimi tudi Ljudmila Novak

44 poslancev Evropskega parlamenta je na Evropsko komisijo naslovilo pismo, v katerem izražajo zaskrbljenost zaradi posledic, ki jih prinaša vzpon skrajne desnice v Evropski uniji. Med podpisanimi je poleg Milana Brgleza, Irene Joveve, Klemna Grošlja in Tanje Fajon tudi nekdanja predsednica NSi Ljudmila Novak.

Poslanci so v pismu opozorili na streljanje, ki se je zgodilo 19. februarja v nemškem mestu Hanau,v katerem je umrlo devet ljudi. Kot so zapisali, je bil napad na kraj, kjer se zadržuje veliko migrantov, spodbujen z "rasističnimi, ksenofobnimi in mizoginimi prepričanji storilcev". 44 poslancev je opozorilo, da se "Evropa sooča s porastom nacionalističnih in protimigrantskih teženj, zato je potrebno prepoznati jasno povezavo med sovražno ideologijo, ki jo promovirajo desne stranke ter radikalizacijo posameznikov in skupin, ki so pripravljene izvršiti tovrstna kriminalna dejanja."

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Evropski poslanci, med njimi tudi pet slovenskih, so opozorili na širjenje sovražnih ideologij, tako preko medijev, "ki jih za promocijo nedemokratičnih in represivnih politik sofinancirajo nekatere desne stranke, kot tudi nenadzorovanega širjenja sovraštva preko medmrežja". Ostro so obsodili tudi relativizacijo desničarskega ekstremizma in pozvali Komisijo, da z uporabo vseh demokratičnih orodij zaščiti osrednje evropske vrednote.

Med podpisniki izjave so tudi Ljudmila Novaka, Milan Brglez in Tanja Fajon. FOTO: Damjan Žibert