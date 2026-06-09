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44 evrov za dva sladoleda? 'Sploh ni bil tako dober'

Rim, 09. 06. 2026 09.20 pred 1 uro 2 min branja 17

Avtor:
Ne.M.
44 evrov za dva sladoleda v Rimu

Ameriška turistka je uporabnikom Facebooka svetovala, naj se v Rimu izognejo eni od italijanskih sladoledarn, kjer je za dva sladoleda odštela kar 44 evrov. Njena objava v skupini, ki ponuja nasvete za popotnike, je prejela več kot tisoč komentarjev in sprožila ogorčenje.

Objava na Facebooku je prejela več kot tisoč komentarjev, eden od Italijanov pa je spodaj zapisal, da ga je "sram". Nicole Ann s Floride je v objavi drugim turistom svetovala, naj se "izognejo Don Ninu", sladoledarni na ulici ob trgu Piazza Navona. Trdila je, da je naročila dva majhna lončka sladoleda, namesto tega pa so ji zaračunali dva velika korneta, prelita s prilogami, ki jih domnevno ni naročila, vključno z makroni, kanoli in stepeno smetano.

44 evrov za dva sladoleda v Rimu
44 evrov za dva sladoleda v Rimu
FOTO: Facebook

Delila je tudi fotografijo računa in zapisala: "Ustavili smo se na sladoledu in prosili za 2 majhni skodelici," vendar jim je natakar dal manjšo skodelico in rekel, da imajo 3 kepice, nato pa začel dodajati prelive, ki jih niso želeli.

44 evrov za dva sladoleda v Rimu
44 evrov za dva sladoleda v Rimu
FOTO: Facebook

Turistka je povedala, da se sploh ni zavedala, da je račun znašal 44 evrov, dokler ga ni ponovno pogledala, saj je najprej slišala, da je natakar rekel "14 evrov". Dejala je, da sladoled "sploh ni bil tako dober" in ga opisala kot "najslabšega" od vseh, ki jih je poskusila med desetimi dnevi v Rimu. Zapisala je, da je naročila dve majhni skodelici in da je bil njen nakup postrežen v skodelicah. Na računu sta bila navedena dva velika korneta po 12 evrov vsak, 4 evre za kepice smetane na sladoledu, dva pistacijeva kanolija za 10 evrov in dva makrona za 6 evrov – kar je skupaj znašalo 44 evrov.

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KOMENTARJI17

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Aich11
09. 06. 2026 10.50
Cene podobne kot na Floridi. 5 kepic sladoleda v loncku, brez dodatkov 39€.
Odgovori
0 0
Sandokkan
09. 06. 2026 10.38
A so jo prisilili s pistolo,da vzame loncek in da ga plača?
Odgovori
+3
4 1
4krogci
09. 06. 2026 10.36
prides do sladoledarja...pogledas ceno...narocis...poslikas....polizeš...objavis da so te na suho ..... resno???
Odgovori
+6
6 0
Uporabnik1812060
09. 06. 2026 10.34
Ja in, kaj potem? Pač ne greš tja, kjer oceniš, da ti je predrago. S tem objavljanjem računov so ljudje res že totalno bedni.
Odgovori
+3
3 0
devlon
09. 06. 2026 10.24
ha ha..norica. v Lidl bi šla..manj nategnejo
Odgovori
-1
1 2
FrancRode
09. 06. 2026 10.23
Jaz ne bi dal in bi zavrnil naročilo. Pa naj sam poliže...
Odgovori
+2
4 2
FELINA
09. 06. 2026 10.23
macciato na jadroliniji 4 eur. Pred mano je bil en hrvat isto narocu kavo, pa mi smo u parisu je bot* bog 🤣🤣🤣
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+5
5 0
Stauffenberg
09. 06. 2026 10.17
Sedaj pa dovolj. Kje so takšne novice iz Hrvaške. Zamujajo.
Odgovori
+3
3 0
osservatore
09. 06. 2026 10.07
To ti je kazen, če ne pogledaš cenika pravočasno.
Odgovori
+0
4 4
First Last
09. 06. 2026 10.12
Hoho, kdo je rekel da ni
Odgovori
+0
1 1
YouRangMyLord
09. 06. 2026 10.07
Naj nekdo tej ameriški butari ki je objavljala na socialnih omrežjih tole , pravilno obrazloži, kako funkcionira taka prodaja sladoleda v Italiji in zakaj je plačala toliko. Tole, kar je poslikala je trojna sladica; prva je sladoled maxi cono - sladoled postrežen v lonček in dodanim napolnjenim kornetom. Druga sladica v lončku je sladoledni makron in dodana smetana . Pa računu sta še 2x pistacijeva cannolina, ki ju pa ni v lončku sladoleda, torej ju je dobila postreženo ločeno kot tretjo sladico. Ko pa hodi na dopust v evropske destinacije v stilu once in a life time in ne zmore predelat stroška za tisto, kar si ekstra doda na italijanski sladoled, pa naj raje ostane doma in ji ne bo treba jamrat po socialnih omrežjih.
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+3
8 5
ipsidipsiloreumadministratumidiotum
09. 06. 2026 10.14
Če je slika prava je na sladoledu vse kar piše v računu. So jo pač nasankali in to je to. Spet pa je vprašanje kaj je ona naročila in kaj dobila. Kakor poznam amerje kar nekaj pokažejo s prstom brez pogledat cene in pol jokat ko mali otroci. V skrajni sili pa lahko sladoled odkloni če ni dobila tega kar je naročila. Malček jeze od sladoledarja in to je to. Za vogalom pa nova zgodba. :)
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+6
7 1
FrancRode
09. 06. 2026 10.24
A ti bi to plačal???
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+3
3 0
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