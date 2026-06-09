44 evrov za dva sladoleda? 'Sploh ni bil tako dober'

Objava na Facebooku je prejela več kot tisoč komentarjev, eden od Italijanov pa je spodaj zapisal, da ga je "sram". Nicole Ann s Floride je v objavi drugim turistom svetovala, naj se "izognejo Don Ninu", sladoledarni na ulici ob trgu Piazza Navona. Trdila je, da je naročila dva majhna lončka sladoleda, namesto tega pa so ji zaračunali dva velika korneta, prelita s prilogami, ki jih domnevno ni naročila, vključno z makroni, kanoli in stepeno smetano.

Delila je tudi fotografijo računa in zapisala: "Ustavili smo se na sladoledu in prosili za 2 majhni skodelici," vendar jim je natakar dal manjšo skodelico in rekel, da imajo 3 kepice, nato pa začel dodajati prelive, ki jih niso želeli.

Turistka je povedala, da se sploh ni zavedala, da je račun znašal 44 evrov, dokler ga ni ponovno pogledala, saj je najprej slišala, da je natakar rekel "14 evrov". Dejala je, da sladoled "sploh ni bil tako dober" in ga opisala kot "najslabšega" od vseh, ki jih je poskusila med desetimi dnevi v Rimu. Zapisala je, da je naročila dve majhni skodelici in da je bil njen nakup postrežen v skodelicah. Na računu sta bila navedena dva velika korneta po 12 evrov vsak, 4 evre za kepice smetane na sladoledu, dva pistacijeva kanolija za 10 evrov in dva makrona za 6 evrov – kar je skupaj znašalo 44 evrov.