44 žrtev, 80.000 evakuiranih: Pekingu grozi neurje

Kot je na današnji novinarski konferenci povedal tiskovni predstavnik mestnih oblasti, je Peking med 23. in 29. julijem prizadelo "izjemno deževje", ki je povročilo veliko smrtnih žrtev in drugo škodo. Med umrlimi je tudi 31 oskrbovancev doma za starejše v predmestju Taishitun na severovzhodu kitajske prestolnice.

Tisti, ki so še vedno pogrešani, so lokalni uradniki, ki sodelujejo pri iskanju in reševanju, je dodal.

Zaradi padavin in poplav, ki so območje Pekinga prizadele v zadnjem tednu, so v kitajski prestolnici evakuirali prek 80.000 ljudi. Zaradi neurij sta bila v Pekingu med drugim motena železniški in avtobusni promet, številne znamenitosti so bile zaprte.