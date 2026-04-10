4400 evrov plače za skrb za pokopališča, odpadke in turistično jamo

"Najboljše ribiško mesto na svetu", kot si je kraj sam nadel slogan, išče novega direktorja mestnega podjetja. Uradnega razpisa po odstopu dolgoletne direktorice občina sicer še ni objavila.

Iz Komiže – manjšega pristaniškega in ribiškega naselja na hrvaškem otoku Vis, prihaja mamljiva ponudba za delo s 4400 evri bruto mesečne plače. Kot je napovedal tamkajšnji župan Ivica Vitaljić, bodo v kratkem namreč objavili razpis za direktorja mestnega podjetja Navtični center Komiža. Kakšne so delovne zadolžitve? Družba ima koncesijo za upravljanje znane turistične, a tudi zaščitene morske jame, izvorno imenovane Modra špilja, na otoku Biševo. Ta poleti privablja veliko število radovednih obiskovalcev, zaradi česar je – tako na občini – treba stremeti k ravnovesju plovil, ki vplujejo vanjo, ter uravnavati število obiskovalcev.

"Podjetje je eno ključnih v lasti mesta, ki skrbi za promet, komunalni sistem, upravlja z delom pomorskega dobra in zagotavlja storitve v navtičnem in turističnem segmentu. Zato mora imeti družba stabilno, odgovorno in profesionalno vodstvo z jasnimi operativnimi postopki, močnejšim načrtovanjem, boljšimi notranjimi kontrolami, doslednim preprečevanjem nasprotja interesov in popolno preglednostjo poslovanja," ob tem poudarjajo na občini.