4400 evrov plače za skrb za pokopališča, odpadke in turistično jamo

Iz Komiže – manjšega pristaniškega in ribiškega naselja na hrvaškem otoku Vis, prihaja mamljiva ponudba za delo s 4400 evri bruto mesečne plače. Kot je napovedal tamkajšnji župan Ivica Vitaljić, bodo v kratkem namreč objavili razpis za direktorja mestnega podjetja Navtični center Komiža.
Kakšne so delovne zadolžitve?
Družba ima koncesijo za upravljanje znane turistične, a tudi zaščitene morske jame, izvorno imenovane Modra špilja, na otoku Biševo. Ta poleti privablja veliko število radovednih obiskovalcev, zaradi česar je – tako na občini – treba stremeti k ravnovesju plovil, ki vplujejo vanjo, ter uravnavati število obiskovalcev.
Delo je povezano tudi s samim pristaniščem in privezi v Komiži, skrbjo za pomorsko dobro, skupaj s parkirnimi storitvami in turističnimi dejavnostmi. Tukaj so še storitve prevozov – tako morskih kot kopenskih, se pravi avtobusnih linij in trajekta do Visa. Bodoči dikretor bo moral bdeti še nad izvajanjem pokopališke službe in celotnim sistemom ravnanja z odpadki, piše Slobodna Dalmacija.
Dozajšnja direktorica Brigita Fiamengo je z 31. marcem podala odstopno izjavo. "Zato začenjamo postopek za izbiro novega direktorja družbe. Vabimo vse zainteresirane, strokovne, odgovorne in motivirane kandidate, da se prijavijo na javni natečaj, ki bo objavljen v skladu z veljavnimi predpisi in akti družbe. Bruto plača za to delovno mesto znaša 4400 evrov. Od bodočega vodstva pričakujemo zakonitost, učinkovitost, odgovornost, transparentnost in pripravljenost za uvedbo reda in nadaljnjo krepitev družbe v interesu mesta Komiža in vseh občanov, " je še sporočil župan Vitaljić.
