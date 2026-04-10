Tujina

4400 evrov plače za skrb za pokopališča, odpadke in turistično jamo

Vis, 10. 04. 2026 16.08 pred eno minuto 2 min branja 0

Ti.Š.
Na hrvaškem otoku Vis ponujajo delo s plačo 4400 evrov. Iščejo namreč novega direktorja mestnega podjetja, med njegove delovne obveznosti pa sodi tudi skrb za pokopališča, odpadke in turistično jamo. "Priložnost za novo službo in novo funkcijo – in to na direktorskem stolčku v najboljšem ribiškem mestu na svetu," vabijo zainteresirane.

"Najboljše ribiško mesto na svetu", kot si je kraj sam nadel slogan, išče novega direktorja mestnega podjetja. Uradnega razpisa po odstopu dolgoletne direktorice občina sicer še ni objavila.
FOTO: Shutterstock

Iz Komiže – manjšega pristaniškega in ribiškega naselja na hrvaškem otoku Vis, prihaja mamljiva ponudba za delo s 4400 evri bruto mesečne plače. Kot je napovedal tamkajšnji župan Ivica Vitaljić, bodo v kratkem namreč objavili razpis za direktorja mestnega podjetja Navtični center Komiža.

Kakšne so delovne zadolžitve?

Družba ima koncesijo za upravljanje znane turistične, a tudi zaščitene morske jame, izvorno imenovane Modra špilja, na otoku Biševo. Ta poleti privablja veliko število radovednih obiskovalcev, zaradi česar je – tako na občini – treba stremeti k ravnovesju plovil, ki vplujejo vanjo, ter uravnavati število obiskovalcev.

"Podjetje je eno ključnih v lasti mesta, ki skrbi za promet, komunalni sistem, upravlja z delom pomorskega dobra in zagotavlja storitve v navtičnem in turističnem segmentu. Zato mora imeti družba stabilno, odgovorno in profesionalno vodstvo z jasnimi operativnimi postopki, močnejšim načrtovanjem, boljšimi notranjimi kontrolami, doslednim preprečevanjem nasprotja interesov in popolno preglednostjo poslovanja," ob tem poudarjajo na občini.

Delo je povezano tudi s samim pristaniščem in privezi v Komiži, skrbjo za pomorsko dobro, skupaj s parkirnimi storitvami in turističnimi dejavnostmi. Tukaj so še storitve prevozov – tako morskih kot kopenskih, se pravi avtobusnih linij in trajekta do Visa. Bodoči dikretor bo moral bdeti še nad izvajanjem pokopališke službe in celotnim sistemom ravnanja z odpadki, piše Slobodna Dalmacija.

Dozajšnja direktorica Brigita Fiamengo je z 31. marcem podala odstopno izjavo. "Zato začenjamo postopek za izbiro novega direktorja družbe. Vabimo vse zainteresirane, strokovne, odgovorne in motivirane kandidate, da se prijavijo na javni natečaj, ki bo objavljen v skladu z veljavnimi predpisi in akti družbe. Bruto plača za to delovno mesto znaša 4400 evrov. Od bodočega vodstva pričakujemo zakonitost, učinkovitost, odgovornost, transparentnost in pripravljenost za uvedbo reda in nadaljnjo krepitev družbe v interesu mesta Komiža in vseh občanov, " je še sporočil župan Vitaljić.

Preobrat: Sean P Spears opustil očetov priimek v podporo mami
Kaja in Karlo: "Ko bova imela otroke, bova pripovedovala o tem, kako sva se spoznala"
6 žit, bogatih z beljakovinami, za katera še niste slišali
Zavrnili so jo pri več kot 200 službah – težava ni bila v njej, ampak v sistemu zaposlovanja
Polnite telefon narobe? To so napake, ki jih delamo vsi
Notranji oblikovalci razkrivajo: Te barve naredijo vaš dom prestižen
Za prste oblizniti: tako pripravite najboljša rebrca v pečici
Sanjski moški
