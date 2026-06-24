44,3 stopinje Celzija, mehča se asfalt, mrtvih je vse več

Zdravstvene službe po vsej Evropi prebivalce pozivajo, naj se izogibajo daljšemu zadrževanju na soncu, pijejo dovolj tekočine in posebno pozornost namenijo starejšim, otrokom ter kroničnim bolnikom.

Meteorologi opozarjajo, da gre za izjemno vremensko situacijo, pri kateri se vroč zrak zaradi posebnih atmosferskih vzorcev več dni zadržuje nad istimi območji. Zaradi tega temperature vztrajno naraščajo, pojav pa dodatno krepijo podnebne spremembe.

Francija podrla temperaturni rekord

V Franciji so v torek zabeležili najbolj vroč dan, odkar izvajajo meritve. Po podatkih francoskih oblasti je več kot 90 odstotkov prebivalcev države izpostavljenih ekstremni vročini. V kraju Pissos so izmerili kar 44,3 stopinje Celzija, zaradi ekstremne vročine pa je bilo zaprtih 1.800 šol, dodatnih 8.000 jih je skrajšalo pouk. Oblasti poročajo tudi o najmanj 40 utopitvah v zadnjih dneh, saj so številni ljudje osvežitev iskali v rekah, jezerih in kanalih brez nadzora reševalcev. Zaradi neznosnih razmer sta vrata predčasno zaprla tudi Eifflov stolp in pariški Louvre. Danes pričakujejo temperature med 39 in 41 stopinj Celzija od Bretanje do pariške regije ter v večjem delu jugozahodne Francije.

Vročinski val, ki je zajel celino, bi lahko po napovedih vztrajal še več dni, ponekod pa se bodo temperature približale ali celo presegle dosedanje rekorde.

Britanci pred zgodovinskim vročinskim valom

Posebej zaskrbljeni so v Združenem kraljestvu, kjer bi lahko danes in v četrtek ponekod izmerili tudi 40 stopinj Celzija. Velik del Anglije in Walesa je zajet v rdeče opozorilo pred ekstremno vročino. Območje opozorila sega od Londona do Swanseaja ter od Somerseta do Birminghama. Nekatere šole bodo zaprte, oblasti pa prebivalcem svetujejo, naj se izogibajo nenujnim potovanjem. Ponekod se temperature ponoči niso spustile pod 20 stopinj Celzija, kar pomeni tako imenovane tropske noči, ki dodatno obremenjujejo organizem.

Rdeči alarm v Italiji in Španiji

Italijansko ministrstvo za zdravje je za sredo izdalo rdeče opozorilo za 16 mest, med njimi za Rim in Milano. Rdeča stopnja opozorila pomeni veliko tveganje za zdravje celotnega prebivalstva, ne le ranljivih skupin, kot so starejši, otroci in kronični bolniki. V nekaterih španskih regijah temperature ponoči ne padejo niti pod 30 stopinj Celzija, medtem ko je italijansko ministrstvo za zdravje za 15 mest izdalo najvišjo stopnjo opozorila zaradi nevarnosti za zdravje prebivalcev.

Visoke temperature v Španiji FOTO: Profimedia

Težave tudi na Nizozemskem

Na Nizozemskem bo za osrednji in južni del države od srede do petka veljalo oranžno opozorilo. V Amsterdamu so prebivalcem z mestno kartico omogočili brezplačen vstop na zunanja kopališča, nacionalni železniški operater pa bo zaradi visokih temperatur zmanjšal število vlakov na nekaterih progah. Oblasti ponekod celo posipavajo ceste s soljo, da bi preprečile poškodbe asfalta zaradi ekstremnih temperatur.

Vročina prihaja tudi v vzhodno Evropo