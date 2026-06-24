Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

44,3 stopinje Celzija, mehča se asfalt, mrtvih je vse več

Pariz, 24. 06. 2026 07.20 pred 53 minutami 3 min branja 18

Avtor:
N.Š.
Polno kopališče v Veliki Britaniji

Evropo je zajel eden najintenzivnejših vročinskih valov v zadnjih letih. Medtem ko so v Franciji zabeležili najbolj vroč dan v zgodovini meritev, se Združeno kraljestvo pripravlja na temperature do 40 stopinj Celzija. V Italiji je za sredo razglašen rdeči alarm v 16 mestih, vročina pa se iz zahodne Evrope postopoma širi proti vzhodu.

Zdravstvene službe po vsej Evropi prebivalce pozivajo, naj se izogibajo daljšemu zadrževanju na soncu, pijejo dovolj tekočine in posebno pozornost namenijo starejšim, otrokom ter kroničnim bolnikom.

Meteorologi opozarjajo, da gre za izjemno vremensko situacijo, pri kateri se vroč zrak zaradi posebnih atmosferskih vzorcev več dni zadržuje nad istimi območji. Zaradi tega temperature vztrajno naraščajo, pojav pa dodatno krepijo podnebne spremembe.

Francija podrla temperaturni rekord

V Franciji so v torek zabeležili najbolj vroč dan, odkar izvajajo meritve. Po podatkih francoskih oblasti je več kot 90 odstotkov prebivalcev države izpostavljenih ekstremni vročini.

V kraju Pissos so izmerili kar 44,3 stopinje Celzija, zaradi ekstremne vročine pa je bilo zaprtih 1.800 šol, dodatnih 8.000 jih je skrajšalo pouk. Oblasti poročajo tudi o najmanj 40 utopitvah v zadnjih dneh, saj so številni ljudje osvežitev iskali v rekah, jezerih in kanalih brez nadzora reševalcev. Zaradi neznosnih razmer sta vrata predčasno zaprla tudi Eifflov stolp in pariški Louvre.

Danes pričakujejo temperature med 39 in 41 stopinj Celzija od Bretanje do pariške regije ter v večjem delu jugozahodne Francije.

Vročinski val, ki je zajel celino, bi lahko po napovedih vztrajal še več dni, ponekod pa se bodo temperature približale ali celo presegle dosedanje rekorde.

Britanci pred zgodovinskim vročinskim valom

Posebej zaskrbljeni so v Združenem kraljestvu, kjer bi lahko danes in v četrtek ponekod izmerili tudi 40 stopinj Celzija.

Velik del Anglije in Walesa je zajet v rdeče opozorilo pred ekstremno vročino. Območje opozorila sega od Londona do Swanseaja ter od Somerseta do Birminghama.

Nekatere šole bodo zaprte, oblasti pa prebivalcem svetujejo, naj se izogibajo nenujnim potovanjem. Ponekod se temperature ponoči niso spustile pod 20 stopinj Celzija, kar pomeni tako imenovane tropske noči, ki dodatno obremenjujejo organizem.

Rdeči alarm v Italiji in Španiji

Italijansko ministrstvo za zdravje je za sredo izdalo rdeče opozorilo za 16 mest, med njimi za Rim in Milano.

Rdeča stopnja opozorila pomeni veliko tveganje za zdravje celotnega prebivalstva, ne le ranljivih skupin, kot so starejši, otroci in kronični bolniki.

V nekaterih španskih regijah temperature ponoči ne padejo niti pod 30 stopinj Celzija, medtem ko je italijansko ministrstvo za zdravje za 15 mest izdalo najvišjo stopnjo opozorila zaradi nevarnosti za zdravje prebivalcev.

Visoke temperature v Španiji
Visoke temperature v Španiji
FOTO: Profimedia

Težave tudi na Nizozemskem

Na Nizozemskem bo za osrednji in južni del države od srede do petka veljalo oranžno opozorilo.

V Amsterdamu so prebivalcem z mestno kartico omogočili brezplačen vstop na zunanja kopališča, nacionalni železniški operater pa bo zaradi visokih temperatur zmanjšal število vlakov na nekaterih progah. Oblasti ponekod celo posipavajo ceste s soljo, da bi preprečile poškodbe asfalta zaradi ekstremnih temperatur.

Vročina prihaja tudi v vzhodno Evropo

Po napovedih meteorologov se bo vročinski val v prihodnjih dneh razširil še v vzhodno Evropo. Na Poljskem so za zahodni del države že izdali visoka opozorila pred vročino, saj bi lahko temperature od četrtka do sobote dosegle rekordne vrednosti.

Pod rdečim alarmom bo konec tedna tudi del hrvaške jadranske obale, medtem ko je Madžarska napovedala najvišjo stopnjo opozorila pred vročino od sobote do torka.

Preberi še Smrtonosna kombinacija vročine in vode: oče utonil pred otroki, več pogrešanih
vročinski val vreme toplotna kupola

Kaos na železnici: obstali vsi vlaki, iščejo krivca

24ur.com Evropa v primežu vročine, temperature tudi do 47 stopinj Celzija
24ur.com Na Primorskem do 38 stopinj Celzija, prižgali oranžno opozorilo
24ur.com Na Hrvaškem do 39 stopinj, za del Dalmacije razglasili rdeči alarm
24ur.com Evropo vedno bolj objema vročinski val
24ur.com Evropa v primežu vročinskega vala
24ur.com Zaradi vročine najvišje opozorilo za štiri italijanska mesta
24ur.com Evropa se duši: na Iberskem polotoku več kot tisoč mrtvih
Priporoča
  • ECEshop klime 24ur 01
  • ECEshop klime 24ur 02
  • ECEshop klime 24ur 03
  • ECEshop klime 24ur 04
  • ECEshop klime 24ur 05
  • ECEshop klime 24ur 06
  • ECEshop klime 24ur 07
  • ECEshop klime 24ur 08
KOMENTARJI18

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
EU Dig. Cenzura
24. 06. 2026 08.16
Kaksne nebuloze pisete, narava vrava pa reset pa ne vem kaj, nic vam ni jasno. Narava nic ne vraca, to vse je umetna tvorba. Elita vse ve vnaprej a ni to cudno. Gates je rekel da podbenih sprememb ni vec na javni tv, a to pa niste vidli al kako…
Odgovori
-1
1 2
devlon
24. 06. 2026 08.12
Uboga Zemlja... Morala bi privit na 400 stopinj, za nekaj časa...da se malo vse resetira. Da se ne bo več folk drajsal z letali za 20 eur..pa da se ne bo vsak teden naročala krama iz kitajske za 2 eur.. Mimogrede..tudi pozimi umre v Sloveniji vsaj 50 ljudi na dan
Odgovori
-3
2 5
brusilec
24. 06. 2026 08.14
umre jih ja 50 na dan, amoak ne zarad mraza.. gre se za to da je direktna povezava z vročino.. bo šlo?
Odgovori
0 0
RUBEŽ
24. 06. 2026 08.11
Ja, sprijaznimo se. Krivi so/smo tudi ljudje. Kar smo sejali, žanjemo. Žal.
Odgovori
-1
2 3
brusilec
24. 06. 2026 08.17
eh kje pa.. eni tle pravijo da je krivo vse drugo.. sam odvisn kerga vprašaš... en pravi da je sonce, izbruhi. drugi pravijo da nas namerno zastrupljajo z chemtraili, tretji da z radio bazami ki so v kanadi oziroma z istimi fotkami v BiH.. zdej so pa že nove sorte ljudi, ti verjamejo v laserske satelite nad evropo.... noro... jaz pa vem da je to vse delo vesoljčkov, nastavl so termostat, da vsi ratamo geji, počasi skuhamo jajčka.. ko pridejo nazaj z nadraso bo zemlja očiščena :D
Odgovori
0 0
EU Dig. Cenzura
24. 06. 2026 08.08
crtanje neba enkrat poplave in nevihte potem naslednje dni pa susa. Naj se crtanje prepove pa bomo vidli teorije zarote
Odgovori
-3
3 6
ptuj.si
24. 06. 2026 08.12
Tebi priporočam, da nehaš konzumirati "bele črtice"
Odgovori
+1
4 3
EU Dig. Cenzura
24. 06. 2026 08.13
Ja ce tako mislis potem tako je. se vedno vas je prevec za strist.
Odgovori
+1
2 1
jedupančpil
24. 06. 2026 08.07
Ekstremna vročina topi asfalt in hromi promet Berlin, 03. 07. 2015 16.50 .... enkrat je v berlinu, drugič. v parizu...potem bo kiev, .... pa tako naprej :) vglavnem zemlja je RAVNA ! :)
Odgovori
-4
2 6
jedupančpil
24. 06. 2026 08.05
alaaarmaaaaa :)
Odgovori
-2
1 3
Dejgasrat
24. 06. 2026 08.03
Mrtvih vse vec, bla bla bla. Isto ko kovid vrjetno, umru v nesreci pa pisalo da je koovid
Odgovori
-8
3 11
NeXadileC
24. 06. 2026 08.03
Širenje panike v prid Zeleni Agendi CO2. Uradni podatki in meritve pa kažejo drugačno sliko. Vrhunec visokih temperatur je bil zabeležen v obdobju od 1930 do 1960 leta, izrazito pa okoli 1935 - 1940 leta. V starejšem novinskem prispevku pa, piše: 'Zivimo v času, ko nas vreme zaradi svojih posebnosti preseneča in izstopa z visokimi temperaturnimi vrednostmi iz povprečnih vrednosti dolgotrajnth vremenskih opazovanj: Taksna vremenska izrednost so tudi suśna poletja, Poglejmo si, kako je bilo z njimi v preteklosti. Če pregledujemo temperaturne razmere meteoroloških postaj v zad- njih desetletjih, izstopa predvsem leto 1935, ko je 20. juntja dosegla temperatura 'v Ljubljant vrednost 38,8° C v senci, v Krškem 35.3' C, u Laskem 38,2°C, v Mariboru 36,4° C. Zelo vroče poletje je bilo tudi leta 1950, ko je vročinski val v` dneh 5. in 6. julija prinesel Ljubljani 38,8" C, v Laskem 40' C, v Celju 39,4'C in u Mariboru 38,3" C. Potemtakem letošnji vročinski val niti ni tako strasen, saj največje temperature ne presezajo ie prej doseżenih. V Ljubljani smo tmeli 7. julija 37,1°C, v Kopru 38,0° C. najbolj vroč pa je bil Maribor z 39° C'.
Odgovori
+0
5 5
NeXadileC
24. 06. 2026 08.08
Temperatura \(37,1⁰C v Ljubljani je uradni rekord vseh časov za mesec julij, mejnik pa je bil dosežen 5. julija 1950.
Odgovori
+0
1 1
Rde?a pesa in hren
24. 06. 2026 08.03
Homo Sapiens dobiva, kar je zaslužil. Narava mu zgolj in samo vrača nazaj. Sedaj ve, kako se je počutiti v cvrtniku. Ko s planetom ravnaš ko svinja z mehom, potem ti planet vrne nazaj. In proti njemu Homo Sapiens ne more zmagati. Enostavno ne more.
Odgovori
+1
5 4
Volodimir Z.
24. 06. 2026 08.03
Spet propaganda!
Odgovori
-3
2 5
Fluxx
24. 06. 2026 08.03
Ja vsako leto bo huje. Kdor ne vrjame v klimatske spremembe jih bo pa cutil.
Odgovori
+0
5 5
Rde?a pesa in hren
24. 06. 2026 08.06
Natanko tako. Saj se vedno najdejo butnglavci, ki mislijo da so nad naravo. Da so Bog. Jih bo hitro poslala na trdna tla.
Odgovori
+0
4 4
bibaleze
Portal
Slovenska pevka se poslavlja od odrov
Popkultura, zvezdniki in vplivneži: kje je meja med navdihom in obsedenostjo?
Popkultura, zvezdniki in vplivneži: kje je meja med navdihom in obsedenostjo?
Zato nosečnice hrepenijo po kislih kumaricah, ledu in čudnih kombinacijah
Zato nosečnice hrepenijo po kislih kumaricah, ledu in čudnih kombinacijah
Kaj vse spakirati za prvi dopust z dojenčkom?
Kaj vse spakirati za prvi dopust z dojenčkom?
zadovoljna
Portal
Lepa Helena v Torontu: veste, kdo ji dela družbo?
Dnevni horoskop: Biki iščejo občutek varnosti, dvojčki so radovedni
Dnevni horoskop: Biki iščejo občutek varnosti, dvojčki so radovedni
Edinstvene poletne obleke, ki so v trenutku pritegnile poglede
Edinstvene poletne obleke, ki so v trenutku pritegnile poglede
Dobil je dva otroka z ljubico, žena pa mu je odpustila
Dobil je dva otroka z ljubico, žena pa mu je odpustila
vizita
Portal
Najboljši ogljikovi hidrati za zdravo hujšanje brez lakote
Samo 11 minut na dan lahko zmanjša tveganje za zgodnjo smrt
Samo 11 minut na dan lahko zmanjša tveganje za zgodnjo smrt
Kako ublažiti bolečine v rokah zaradi uporabe računalnika
Kako ublažiti bolečine v rokah zaradi uporabe računalnika
Zakaj bi morali telovadnico zamenjati za svež zrak
Zakaj bi morali telovadnico zamenjati za svež zrak
cekin
Portal
Parkiranje za 3 evre na noč? Rešitev, s katero so zadovoljni številni
Cene stanovanjskih nepremičnin še naprej rastejo
Cene stanovanjskih nepremičnin še naprej rastejo
Banka Slovenije: Pripravite gotovino za vsaj 72 ur
Banka Slovenije: Pripravite gotovino za vsaj 72 ur
Ti delavci so najbolj ogroženi zaradi visokih vročin
Ti delavci so najbolj ogroženi zaradi visokih vročin
moskisvet
Portal
Usoda ju je združila v njenem najtežjem trenutku
Daljše noge = daljša vagina – mit ali dejstvo?
Daljše noge = daljša vagina – mit ali dejstvo?
Brez piva na soncu: Kako preživeti nevarno vročino
Brez piva na soncu: Kako preživeti nevarno vročino
Skrivnostna sestra slavne Georgine: mnogi sploh niso vedeli, da obstaja
Skrivnostna sestra slavne Georgine: mnogi sploh niso vedeli, da obstaja
dominvrt
Portal
Te cvetlice obožujejo sonce in skoraj ne potrebujejo vode: idealne za vroča poletja
Najboljši čas za zalivanje vrta v vročini – in ni večer
Najboljši čas za zalivanje vrta v vročini – in ni večer
Zamašen odtok? Hitri triki za čiste odtoke brez agresivne kemije
Zamašen odtok? Hitri triki za čiste odtoke brez agresivne kemije
Medved priplaval v kamp ob Kolpi: turisti mislili, da gre za atrakcijo
Medved priplaval v kamp ob Kolpi: turisti mislili, da gre za atrakcijo
okusno
Portal
Češnje letos kraljujejo: 8 receptov, ki jih Slovenci največ iščejo
Kaj čaka tekmovalce za vrati MasterChefa?
Kaj čaka tekmovalce za vrati MasterChefa?
Vse dodate v pekač, nato pa nastane ena najboljših omak za testenine
Vse dodate v pekač, nato pa nastane ena najboljših omak za testenine
Nekoč jed revnejših družin, danes priljubljena specialiteta po vsem Balkanu
Nekoč jed revnejših družin, danes priljubljena specialiteta po vsem Balkanu
voyo
Portal
Wajib
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Vojna za OnlyFans
Vojna za OnlyFans
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763