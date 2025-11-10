Svetli način
Tujina

45 'bulijem' zaprli vrata univerz

Seul, 10. 11. 2025 08.02 | Posodobljeno pred 53 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
D.L.
Komentarji
22

45 uspešnih dijakov iz Južne Koreje je zaman upalo na vpis na eno izmed najboljših univerz v državi. Učni uspeh bi jim mesto zagotovil, vedenje jim ga je odneslo. Vse več univerz namreč upošteva tudi ta vidik in 'bulijem', ki so jih kazensko prešolali ali izključili iz šole, odštejejo točke pri sprejemnih izpitih.

Študenti v Južni Koreji
Študenti v Južni Koreji FOTO: Shutterstock

V Južni Koreji so se nasilja za šolskimi vrati lotili na inovativen način. 45 tako imenovanih bulijev kljub izstopajočim ocenam na maturi ni bilo sprejetih na želene univerze. Razlog: njihovo vedenje, poroča tamkajšnji medij Korea JoongAng Daily. Ukrep se nanaša na tiste, ki so jih zaradi nasilja izključili iz šole ali jih prešolali.  

Dva od njih sta si prizadevala priti na prestižno Nacionalno univerzo v Seulu (SNU), ki velja za najboljšo v državi. Uspeh bi jima zagotovil mesto, zgodovina nasilja od prvih šolskih let dalje jima ga je odvzela. 

SNU že od leta 2014 takšne prosilce kaznuje z odvzemom dveh točk, kar pa se korejski javnosti po odmevni zgodbi s sinom nekdanjega tožilca ne zdi več zadosti. Mediji so namreč odkrili, da je bil sprejet na SNU, čeprav so ga v srednji šoli prešolali zaradi izvajanja nasilja nad drugimi dijaki. Dve točki, ki ju je zaradi tega izgubil, mu rezultata nista pokvarili. 

Po protestu javnosti so šolske oblasti v Južni Koreji sprejele nova pravila. Z naslednjim letom bodo morale vse univerze, tudi tiste, ki tega doslej niso počele, nasilnežem odštevati točke.

Odločitev povzroča tudi nekaj skrbi. V strahu, da bo disciplinska kazen ogrozila njihovo bodočo akademsko kariero, se dijaki vse pogosteje obračajo na odvetnike. Pravne pisarne to celo spodbujajo, primeri šolskega nasilja zanje tako postanejo donosen posel. 

šolsko nasilje Južna Koreja univerze vpisi
KOMENTARJI (22)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Morskadeklica123
10. 11. 2025 09.32
Prvič vidim besedo buli, nisem vedela, kaj pomeni. Zakaj se uporabljajo angleške besede, zapisane s slovenskimi črkami???
ODGOVORI
0 0
rok1211
10. 11. 2025 09.32
Pravilno. Sicer kasneje z dovolj denarja je spet vse dovoljeno.
ODGOVORI
0 0
Dragica Cegler
10. 11. 2025 09.26
+2
A slovenska beseda "nasilnez" je prepovedana,zaradi politične korektnosti.A zdaj boste pa pisali o bulijih namesto občasnih.
ODGOVORI
3 1
Mizainstol
10. 11. 2025 09.24
Pri nas bi jim Mesec dal bianko karto, da lahko nabutajo sosolce brez sankcij 3- krat v 2 letih. Luno je treba zapreti, sploh ne ve vec, kaj govori.
ODGOVORI
0 0
kr nekdo
10. 11. 2025 09.22
+3
drugače pa v oš šoli tolk nasilja pa se učiteji ne upajo tudi v beležko zabeležiti in dati podpis staršem. kaj šele opomin.
ODGOVORI
4 1
čebelinko
10. 11. 2025 09.21
+12
Pravilno! Faks ni obvezen, če se ne misliš obnašat, nasvidenje.
ODGOVORI
12 0
JAZsemTI
10. 11. 2025 09.20
+4
Za neprimerno vedenje bi morali uvesti “popravca” v obliki družbeno koristnega dela in 10.000 napisati “OD DANES NAPREJ BOM PRIDEN”…😏
ODGOVORI
4 0
NotMe
10. 11. 2025 09.19
+9
Imamo lepo slovensko besedo za bulije, kaj je narobe z nasilnežem?
ODGOVORI
9 0
Eos_5
10. 11. 2025 09.18
+3
Pravilno, Slovenija pa si jih naj vzame za zgled pri raznih dogodkih ki se dogajajo trenutno na JV.
ODGOVORI
3 0
Spijuniro Golubiro
10. 11. 2025 09.17
-3
Univerza ni za slabiče ampak za karskterje
ODGOVORI
0 3
davboj
10. 11. 2025 09.16
+4
Sistem vzpodbude pravnikov za pridobitev dobička od tožbe zoper sistemu šole za kaznovanje neprimernega obnašanja, bi se moral pokazati na sredstvih javnega obveščanja katere odvetniške pisarne se te igrice gredo, namreč s temi dejanji se ruši sistem in morala mladostnikov. Odvetniki razmislite, tudi vi boste imeli otroke in za njih želeli najboljše!
ODGOVORI
4 0
Groucho Marx
10. 11. 2025 09.15
+7
Pri nas bi to morali upoštevat za dodeljevanje socialnih transferjev.
ODGOVORI
7 0
Googlebot
10. 11. 2025 09.13
+6
Pri nam pa so ravno nasilneži zaščiteni. Jaz se spomnim svojih šolskih dni. Nočna mora največji nasilneži so bili iz premožnih družin doktorji, profesorji. Ti so lahko delali kaj so hoteli.
ODGOVORI
7 1
Pacho Herrera
10. 11. 2025 09.10
+14
Tako se to dela !
ODGOVORI
14 0
jablan
10. 11. 2025 09.08
+14
Pravilno
ODGOVORI
14 0
E.Nigma
10. 11. 2025 09.07
+15
Pravilno.
ODGOVORI
15 0
Aijn Prenn
10. 11. 2025 09.07
+13
Končno družba spoznava, da je treba nasilje kaznovati že v mladosti, ne šele potem, ko naredijo velike Peace Darije.
ODGOVORI
14 1
BBcc
10. 11. 2025 09.15
+6
Točno tako. Kar se Janezek nauči, to zna.
ODGOVORI
6 0
kr nekdo
10. 11. 2025 08.59
+19
glede na to, da beremo slovenski medij bi bilo prav, da se piše članke v slovničnem jeziku in se ne uporablja slenge, ki jih starejši ne razumejo. Mislim, da ne vedo vsi kdo je buli pa v slovarju slovenskega jezika ga ni.
ODGOVORI
24 5
jablan
10. 11. 2025 09.09
-15
Se pa informiraš a ne?
ODGOVORI
1 16
Aijn Prenn
10. 11. 2025 09.13
+2
Mladi bikci...
ODGOVORI
3 1
kr nekdo
10. 11. 2025 09.20
+1
jaz se informiram k mam otroke v šoli pa to gre. samo ljudje +50 pa vprašanje če jih pol ve kaj pomen ta beseda. Mnogi mislimo na avto Vw Bulli
ODGOVORI
1 0
