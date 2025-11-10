45 'bulijem' zaprli vrata univerz

V Južni Koreji so se nasilja za šolskimi vrati lotili na inovativen način. 45 tako imenovanih bulijev kljub izstopajočim ocenam na maturi ni bilo sprejetih na želene univerze. Razlog: njihovo vedenje, poroča tamkajšnji medij Korea JoongAng Daily. Ukrep se nanaša na tiste, ki so jih zaradi nasilja izključili iz šole ali jih prešolali.

Dva od njih sta si prizadevala priti na prestižno Nacionalno univerzo v Seulu (SNU), ki velja za najboljšo v državi. Uspeh bi jima zagotovil mesto, zgodovina nasilja od prvih šolskih let dalje jima ga je odvzela.

SNU že od leta 2014 takšne prosilce kaznuje z odvzemom dveh točk, kar pa se korejski javnosti po odmevni zgodbi s sinom nekdanjega tožilca ne zdi več zadosti. Mediji so namreč odkrili, da je bil sprejet na SNU, čeprav so ga v srednji šoli prešolali zaradi izvajanja nasilja nad drugimi dijaki. Dve točki, ki ju je zaradi tega izgubil, mu rezultata nista pokvarili.

Po protestu javnosti so šolske oblasti v Južni Koreji sprejele nova pravila. Z naslednjim letom bodo morale vse univerze, tudi tiste, ki tega doslej niso počele, nasilnežem odštevati točke.

Odločitev povzroča tudi nekaj skrbi. V strahu, da bo disciplinska kazen ogrozila njihovo bodočo akademsko kariero, se dijaki vse pogosteje obračajo na odvetnike. Pravne pisarne to celo spodbujajo, primeri šolskega nasilja zanje tako postanejo donosen posel.