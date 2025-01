Žrtve 45-letnika na Cetinju so bili njegovi sorodniki in bližnji prijatelji

Na dan prihajajo podrobnosti grozljivega strelskega pohoda, ki ga je 45-letnik izvedel blizu Cetinja v Črni gori. Umoril je 12 ljudi, med njimi tudi dva otroka, stara devet in 14 let, vse žrtve pa so bili njegovi sorodniki, botri ali najbližji prijatelji. Število žrtev bi sicer lahko naraslo, saj je še štiri osebe hudo ranil. Vse štiri osebe naj bi bile v stabilnem stanju, a bi še lahko prišlo do zapletov, je povedal predstojnik klinike.

Črnogorska tožilka Andrijana Nastić je potrdila, da je bilo na Cetinju ubitih 12 ljudi. Preiskavo je opravila na šestih lokacijah, od tega so bili na petih lokacijah storjeni umori, na zadnji lokaciji pa se je osumljenec ustrelil v glavo. Strelski pohod je 45-letnik, ki naj bi pred tem ves dan popival, začel v gostilni, kamor se je po prepiru vrnil z orožjem. Po besedah tožilke so bili na prvi lokaciji, v gostilni, ubiti štirje moški, na drugi lokaciji so bili ubiti še štirje, na tretji lokaciji sta bila ubita dva otroka, na četrti in peti pa še po ena oseba, poroča RTCG.

Med žrtvami je sedem moških, tri ženske in dva dečka. Čeprav so črnogorski mediji sprva poročali, da sta bila stara 10 in 13 let, se je izkazalo, da sta bila stara devet in 14 let. Najmlajši žrtvi sta bila torej Vukan in njegov pet let starejši brat Jovan Buletić. V tragediji je umrl tudi njun stric 45-letni Mirko Vuletić. Policija domneva, da je osumljenec v hiši sorodnikov v Bajicah pobil štiri osebe - Radovana in Radmilo Martinović ter njuna odrasla sinova, dvojčka Miloša in Marka Martinovića, ki naj bi bila njegova bratranca. Med žrtvami so še 70-letni Radomir Marković, 55-letni Jošo Otašević, 60-letni Branislav Mudreša, 53-letna Dragana Drašković in njegova sestra Zorica Vuletić. Vsi naj bi bili morilčevi bližnji – sorodniki, botri ali najbližji prijatelji. Čeprav so črnogorski mediji razkrili imena in starosti žrtev, vse točne sorodstvene oziroma prijateljske vezi javnosti še niso razkrite. Morilec, ki se je ustrelil v glavo, umrl na poti v klinični center Osumljenca, ki je bil na begu, so policisti našli nedaleč od njegove hiše na Cetinju. "Ko ga je policija obkolila in ko je videl, da je v brezizhodnem položaju, se je ustrelil in med prevozom v klinični center umrl," je na novinarski konferenci povedal direktor policije Lazar Šćepanović.

'Vse štiri ranjene osebe v stabilnem stanju, a še lahko pride do zapletov' Poleg 12 oseb, ki jih je umoril, je še štiri osebe ranil. Tri osebe, rojene leta 1983, 1984 in 1987, so imele v četrtek zjutraj sicer stabilne življenjske parametre, vendar črnogorski minister za zdravje Vojislav Šimun opozarja, da so še vedno v življenjski nevarnosti. Po poročanju črnogorskega portala Vijesti je povedal, da so operacijo četrtega bolnika, rojenega leta 1985, zaključili pozno ponoči. Tudi ta oseba naj bi bila zdaj v stabilnem stanju, vendar bi še lahko prišlo do zapletov. "Trenutno je hemodinamsko stabilen, vendar je zaradi resnosti poškodb življenjsko ogrožen," so pojasnili. Šimun je ob hudi tragediji vsem družinam in prijateljem žrtev izrekel sožalje. "Cetinje, pa tudi vsa Črna gora, je po grozljivem množičnem poboju, tudi dveh otrok, zavita v črnino," je rekel. Povedal je, da se je zdravstveni sistem hitro odzval in dal na razpolago vsa potrebna sredstva. "Od trenutka, ko je moški izvedel kaznivo dejanje, so bile izvedene vse aktivnosti za oskrbo poškodovanih in transport v Klinični center Črne gore, kjer se ekipe zdravnikov in zdravstvenega osebja še naprej borijo za življenja poškodovanih," je povedal. Dodal je še, da bo zdravstveni sistem v prihodnjih dneh zagotovil vso potrebno psihološko pomoč družinam žrtev in poškodovanih ter vsem, ki pomoč potrebujejo.