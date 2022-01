Že tretjič: otroke v past zvabil z darili, nato jih je izsiljeval in kruto zlorabil

Po poročanju avstrijskih medijev so bile obtožbe tako hude, da so tudi izkušeni preiskovalci in tožilci ostali brez besed. Moški je zlorabil in posilil osem otrok. Sodnik Dietmar Wassertheurer, ki je predsedoval senatu porote, je v obrazložitvi sodbe dejal, da si celo kot sodnik ni nikoli predstavljal, da bi se lahko kar koli takšnega dogajalo na Koroškem.

Obtoženi po besedah ​​tožilke Sandre Agnoli ni pokazal prav nobenega sočutja do žrtev, ki so bile stare od sedem do deset let, z njimi pa je najprej vzpostavil odnos, zaradi katerega so mu žrtve zaupale, potem pa jih je zlorabil. Potem ko je vzpostavil stik, je storil vse, da je pridobil tudi zaupanje njihovih staršev. Med drugim tako, da je opravljal manjša popravila, zaradi česar mu je tudi uspelo z otroki preživeti še več časa. Sledila so draga darila, kot so prenosni računalniki ali igralne konzole, ki jih je podaril fantom.

Ker je načrtno izbiral otroke iz družin z nizkimi dohodki, jim je nato grozil, da bo od njihovih staršev zahteval denar za draga darila. Otroci so vedeli, da si starši tega ne morejo privoščiti, zato so pristali, da izpolnijo njegove želje, je bilo slišati na sodišču.

Preiskava je razkrila "šokantno stopnjo predvsem psihičnega nasilja", pravijo pristojni. "Takšnega sadističnega nasilja žrtve ne bodo nikoli pozabile," je poudaril sodnik. Obstajala pa je tudi povezava z mednarodno pedofilsko mrežo.

Morda še najbolj šokanten podatek v tem grozljivem primeru pa je, da je bil 45-letnik že dvakrat prej obsojen zaradi zlorabe otrok, za kar je tudi že odslužil zaporno kazen. Nekoč se je prek oglasa celo ponujal za varuško. Agnolijeva je zato tudi zaprosila, da ga pošljejo v ustanovo, ki se ukvarja s psihično bolnimi kršitelji zakona. "Pričakovati je, da bo zagrešil nadaljnja dejanja s hudimi posledicami," je opozorila.

25-letni Nemec medtem še čaka na začetek postopka proti njemu, saj je bil njegov zagovornik pozitiven na novi koronavirus.