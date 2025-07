Kamen z Marsa na dražbi prodali za 4,5 milijona evrov

Na dražbi so prodali največji doslej znani kamen z Marsa – meteorit, ki so ga poimenovali NWA 16788. Anonimni kupec je zanj odštel vrtoglavih 4,5 milijona evrov. Kamen, ali bolje rečeno kar skalo, so novembra 2023 našli v zahodni Afriki.

Meteorit, znan kot NWA 16788, ki velja za največji 'delec' Marsa, ki je kadarkoli padel na Zemljo, so na dražbi v New Yorku anonimnemu kupcu prodali za 5,3 milijona dolarjev (preračunano 4,53 milijona evrov), vključno z davki in pristojbinami. Kamen, ali bolje rečeno kar skala, tehta 24,5 kilograma – ogromno, v primerjavi z večino Marsovih meteoritov. Ti so ponavadi precej manjši delci, so v izjavi za javnost ob prodaji navedli v avkcijski hiši Sotheby's.

NWA 16788 so novembra 2023 našli na odmaknjenem območju v bližini mesta Agadez v Nigru. Gre za "monumentalni primerek", ki je po podatkih dražbene hiše 70 odstotkov večji od drugega največjega znanega kamna z Marsa, ki so jih kadarkoli našli na Zemlji. Prav tako je neverjetno redek: doslej so našli le okoli 400 meteoritov.

Meteoriti so tisto, kar ostane, ko komet, asteroid ali meteoroid 'preživi' prehod skozi Zemljino atmosfero – torej kamnit ali kovinski delec, ki iz vesolja pade na zemeljsko površje.

"NWA 16788 je odkritje izjemnega pomena – največji marsovski meteorit, kar so jih kdaj našli na Zemlji, in najdragocenejši te vrste, ki je bil kdajkoli ponujen na dražbi," je v izjavi dejala Cassandra Hatton, podpredsednica oddelka za znanost in naravoslovno zgodovino pri dražbeni hiši Sotheby's. "Gre za najdbo, ki se zgodi enkrat v generaciji," pravi Hattonova in dodaja, da ga je okolje oblikovalo na njegovem potovanju skozi prostor in čas, ogromna velikost in nezamenljiva rdeča barva pa ga ločujeta od drugih podobnih odkritij. "Ta izjemen meteorit zagotavlja oprijemljivo povezavo z rdečim planetom – našim nebesnim sosedom, ki že dolgo buri človeško domišljijo." Analiza njegove notranje sestave je pokazala, da ga je z Marsove površine verjetno odstranil in v vesolje 'katapultiral' asteroidni trk, ki je bil tako močan, da je dele meteorita celo spremenil v steklo, piše CNN. Tudi na površini je mogoče videti stekleno skorjo, ki pa je nastala med prebijanjem skozi Zemljino atmosfero.

'Zaskrbljujoče dejstvo, da je bil meteorit prodan na dražbi in ne podarjen znanosti ali postavljen na ogled javnosti'

Del javnosti pa je ob novici o prodaji tako izjemnega primerka izrazil neodobravanje – sprašujejo se, čemu ga niso raje kot zasebnemu zbiratelju podarili v znanstveno-raziskovalne namene.

"Škoda bi bilo, če bi izginil v trezorju kakšnega oligarha. Spada v muzej, kjer bi ga bilo moč preučevati in kjer bi ga lahko občudovali otroci, družine in širša javnost," je še pred prodajo za CNN povedal Steve Brusatte, profesor paleontologije in evolucije na Škotski Univerzi Edinburgh.

Februarja 2021 je bil na dražbi avkcijske hiše Christie's prodan marsovski meteorit, v katerem je bila ujeta atmosfera planeta. Novi lastnik je zanj odštel 170.908 evrov (200.000 dolarjev), kar je precej več od prvotno zastavljene cene med dobrimi 25.600 in 42.700 evri (30.000 in 50.000 dolarji).