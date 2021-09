45.000 rastlin, ki ustvarijo slovensko zeleno oazo sredi puščave

Dubaj se tudi v septembrskih dnevih kopa v soncu in ima neprijetnih 40 stopinj Celzija z visoko vlago. A na robu mesta se skriva zelena slovenska hiša. Tako zelena, da v neprijazni okolici puščavskega peska izstopa in predstavlja našo državo v Perzijskem zalivu. Slovenska hiša na Expo 2020 v Dubaju ni le posebna, ampak ena boljših.

Tokrat je Expo prvič v eni od arabskih držav in Dubaj bo v naslednjih mesecih obiskalo na milijone turistov, ki bi si radi ogledali svet na eni lokaciji. Lokacija je izbrana na robu mesta, v srcu Združenih arabskih emiratov. Za potrebe Expa so zgradili železnico, ustvarili mini mesto v puščavi in zagotovili vse potrebno, da to mesto tudi živi.

icon-expand Težko je opisati, kako je zelena barva dobrodošla v puščavskem okolju. FOTO: Daniel Fazlić

Čiščenje Expa je bilo na vrhuncu, delavci so skakali levo in desno, saj vsi paviljoni še niso pripravljeni. Ukrepi proti širjenju koronavirusa so ostri – maska povsod in vedno, ne glede na temperaturo. A ko vidiš delavce, ki to počnejo ves dan ob različnih naporih, ni nobena težava.

icon-expand Slovenska lokacija je ena boljših na prizorišču - na začetku enega od vhodov. FOTO: Daniel Fazlić

Večino časa bo Expo v zimskem času, ko so temperature primernejše, mi smo pa slovenski košček zemlje sredi arabskega polotoka obiskali tik pred odprtjem, ko so bile temperature že ob 10. uri okoli 39 stopinj, vlaga pa dovolj visoka, da je znojenje zagotovljeno. Čeprav je današnje slavnostno odprtje tudi nekakšen simbol konca pandemije, so bile priprave na vrhuncu. Tudi na slovenskem paviljonu so popravljali in čistili malenkosti, ko se mu približujete, pa v oči pade … zeleno?

icon-expand 45.000 rastlin, ki so nekako preživele tudi najhujšo vročino. FOTO: Daniel Fazlić

Obkroženi s peskom in peščeno rjavimi odtenki težko verjamemo, da je stavba zelena, pa tudi, da zelenje ni umetno. Dejansko so v puščavskem okolju predstavili Slovenijo s tistim, po čemer nas poznajo okoli sveta – z zelenim okoljem. Prave rastline tvorijo fasado slovenske hiše, ki je pravzaprav skoraj vsa nastala iz slovenskega materiala. Vonj po lesu, rastlinah in tudi vodi, ki jo obkroža, pa je v puščavi tako zanimiv, da je tudi posedanje ob njej lahko dogodek.

icon-expand Zeleno okolje in voda - slovenski turistični biser, ki je navdušil številne mimoidoče. FOTO: Daniel Fazlić

"Trajnostno zasnovani paviljon, pod katerega se podpisuje skupina arhitektov (Robert Klun, Sandi Pirš in sodelavci), zgradilo pa ga je slovensko podjetje Riko (v sodelovanju s številnimi podizvajalci iz Slovenije in tujine), vabi obiskovalce tudi s hladom, ki ga nudi bazen, ki ga obdaja, predvsem pa vrsto zanimivih interaktivnih vsebin v vseh treh etažah objekta," je povedal generalni komisar Slovenije za Expo, Matic Volk. A je slovenski paviljon pripravljen? Kako so uspeli postaviti zeleno fasado?

Volk nam je tudi razkazal celoten paviljon in ustvarjalci so lahko ponosni na to, kar so ustvarili. Čebele, medvedi, zelenje, naše gore in tudi vode so lepo prikazani z različnimi videi, atrakcijami pa tudi interaktivnimi deli paviljona. Naši gostitelji nam povedo, da pričakujejo veliko od paviljona, je tudi na eni boljših lokacij – na enem od vhodov na prizorišče razstave.

icon-expand Pri gradnji je bil uporabljen slovenski les, v notranjosti pa tudi močno diši po svežem lesu. FOTO: Daniel Fazlić

Kako neprijetna je puščava, poleg vročine, je pokazala narava nekaj dni pred odprtjem, ko je območje Dubaja in Expa zajel puščavski pesek. Posledice so ob našem obisku še vedno odpravljali delavci, bazene z vodo pa je tudi zapolnil pesek, ki so ga večinoma odstranili. A jasno pa je, da sta paviljon in ekipa, ki bo našo državo predstavljala, pripravljena. Na otvoritveni slovesnosti Expa 2020 bodo sodelovali številni svetovno znani glasbeniki, med njimi italijanski operni pevec Andrea Bocelli, britanska pop zvezdnica Ellie Goulding in kitajski pianist Lang Lang. Kljub pandemiji in omejitvam pa bo v naslednjih šestih mesecih, po ocenah organizatorjev, Expo obiskalo kar 25 milijonov ljudi.