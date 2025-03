Za 46 let čakanja na smrt v japonskem zaporu prejel 1,3 milijona evrov

Nekdanjemu japonskemu boksarju Ivau Hakamadi, ki je bil leta 1968 po krivici obsojen za umor, so dodelili 1,3 milijona evrov odškodnine.

Izplačilo predstavlja 12.500 jenov (malo manj kot 77 evrov) za vsak dan 46 let, ki jih je Hakamada preživel v priporu in čakal na smrtno kazen. Po desetletjih neutrudnega boja njegove sestre in drugih podpornikov je bil lani oproščen štirikratnega umora, ki je bil zagrešen leta 1966.