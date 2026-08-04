Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Kako Izrael z večmilijonsko kampanjo vpliva na ChatGPT in spreminja dejstva o Gazi

Washington/Tel Aviv, 04. 08. 2026 17.47 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
K.H.
ChatGPT in Izrael

Izraelska vlada naj bi financirala obsežno digitalno operacijo v vrednosti 46,5 milijona dolarjev, katere cilj je vplivati na to, kako modeli umetne inteligence, kot so ChatGPT, Gemini in Claude, odgovarjajo na vprašanja o dogajanju v Gazi. V okviru operacije financirajo mrežo proizraelskih spletnih strani, za izvedbo pa skrbi nekdanji vodja Trumpove predsedniške kampanje, je razkrilo poročilo ameriškega preiskovalnega portala.

Ameriški neprofitni preiskovalni portal Drop Site News navaja, da je izraelska vlada za izvedbo operacije najela Brada Parscala, nekdanjega vodjo predsedniške kampanje Donalda Trumpa in njegovo podjetje Clock Tower X. Po navedbah portala je podjetje od oktobra lani vzpostavilo mrežo desetih spletnih strani, ki naj bi promovirale različne proizraelske narative. Vrednost kampanje pa naj bi bila 46,5 milijona dolarjev (cca. 40,36 milijona evrov). 

Toda, namen teh portalov naj ne bi bila velika branost ali pritegniti zainteresirane bralce – večina teh portalov namreč beleži le nekaj sto obiskov na mesec, pač pa vplivati na algoritme velikih jezikovnih modelov oziroma klepetalnih robotov, kot so ChatGPT, Google Gemini, Claude, Perplexity in drugi. 

Parscale naj bi že v prvotnem predlogu projekta zapisal, da bodo ustvarjali spletne strani in vsebine, ki bodo oblikovale rezultate v pogovorih s klepetalnimi roboti, poroča Drop Site News. Strokovnjaki takšno prakso opisujejo kot "zastrupljanje" oziroma manipuliranje podatkovnih virov za velike jezikovne modele (angleško: LLM poisoning). Njegova ekipa se je nedavno za Axios pohvalila, da priljubljeni sistemi umetne inteligence integrirajo informacije z njihovih spletnih mest.

V okviru kampanje objavljajo na stotine besedil s proizraelskim narativom o vojni v Gazi. Med spletnimi mesti, ki jih omenja poročilo, so denimo Allyvia.org, stran namenjena promociji ameriško-izraelskega vojaškega sodelovanja, FactSignal.org, ki se predstavlja kot portal za preverjanje dejstev, ter Paxpoint.org, ki Izrael predstavlja kot državo, zavezano miru. 

Preberi še Izrael prek Gaze gradi ogromno pregrado

Preiskovalni novinarji so med preizkušanjem modelov ugotovili, da je Perplexity pri vprašanju o koristnosti ameriško-izraelskega vojaškega sodelovanja kot glavni vir navedel prav stran Allyvia.org, ki je bila ustanovljena konec lanskega leta. Podobne reference naj bi se pojavile tudi pri Microsoftovem Copilotu. 

Eden od teh člankov z naslovom "Resničnost za novinarji v Gazi: teroristične povezave, propaganda in vojno pravo" trdi, da je večina palestinskih novinarjev v Gazi povezana s terorističnimi organizacijami. Nek drugi članek odkrito postavlja pod vprašaj okoliščine umora petletne palestinske deklice Hind Radžab, ki jo je leta 2024 ubila izraelska vojska. 

Ko so preiskovalni novinarji vprašali Perplexity: "Ali je za ZDA koristno, da izboljša vojaško sodelovanje z Izraelom?", je klepetalni robot odgovoril z eno besedo: "Da." Glavni navedeni vir je bil Allyvia.org, spletno mesto, ki ga je Parscale ustvaril izključno za promocijo vojaških odnosov med ZDA in Izraelom. Podobne reference na Parscaleovo spletno mesto je navedel tudi Microsoft Copilot.

Kar je še posebej pomenljivo je, da so se vsebine iz omenjene mreže začele pojavljati tudi v zbirki Common Crawl, enem največjih spletnih arhivov podatkov, ki jih razvijalci uporabljajo za učenje modelov umetne inteligence. Strokovnjaki opozarjajo, da lahko organizirane kampanje s takšnim pristopom dolgoročno vplivajo na informacije, iz katerih se učijo prihodnje generacije sistemov umetne inteligence.

Preberi še 'Če bi bil ChatGPT oseba, bi bil že obtožen umora'

Omenjena spletna mesta sicer vsebujejo zakonsko zahtevano obvestilo, da je vsebina distribuirana v imenu države Izrael. Vendar pa preiskovalni portal ugotavlja, da nekateri klepetalni roboti uporabnikov na to niso posebej opozorili, medtem ko naj bi ChatGPT, Gemini in Claude to označbo prepoznali in jo izpostavili.

Po mnenju strokovnjakov za dezinformacije, ki so analizirali raziskavo ameriškega portala Drop Site News, strategija dejansko deluje. To pomeni, da bodo desetine milijonov uporabnikov klepetalnih robotov vsak dan vse bolj verjetno prejemale odgovore, ki jih Parscaleova ekipa manipulira v imenu izraelske vlade.

Razkritje torej odpira nova vprašanja o ranljivosti sistemov umetne inteligence ter o tem, kako lahko države, podjetja ali interesne skupine s ciljno usmerjenimi vsebinami vplivajo na informacije, ki jih uporabnikom posredujejo vse bolj razširjena orodja umetne inteligence. 

umetna inteligenca izrael chatgpt kampanja

Skoraj je zavrgla milijon evrov: srečni listek našli med smetmi

Pretresljivi zapisi: 'Počutim se, kot da se vsak dan utapljam'

24ur.com Izrael vohunil za evropskimi novinarji
Cekin.si OpenAI zaradi ChatGPT-ja pod drobnogledom ameriškega regulatorja
24ur.com Kibernetski napad ali upor volivcev pod taktirko domačih spletnih vplivnežev?
24ur.com Lažne spletne trgovine, zloraba podobe NIJZ, račun za 'dostavo' paketa
Priporoča
  • naslovnica avgust
  • Drsna vrata
  • Kovinski regal
  • Luba kosilnica
  • Okrogli žar
  • Pergola Milos
  • Ponjave proti toči
  • Pralni sesalnik
  • Set za kampiranje
  • Stoječi ventilator
  • Škatla s cevjo
  • Tihi kompresor
  • Visokotlačni čistilnik
bibaleze
Portal
Raziskava razkrila nepričakovano prednost otrok, ki imajo sestro
Slavna mama ga je branila kot medvedka: "Vsi so se je bali"
Slavna mama ga je branila kot medvedka: "Vsi so se je bali"
Ta slovenski biser morate obiskati vsaj enkrat
Ta slovenski biser morate obiskati vsaj enkrat
Nicole Kidman razkrila zadnji nasvet pokojne mame: "To je bilo njeno darilo moji hčerki"
Nicole Kidman razkrila zadnji nasvet pokojne mame: "To je bilo njeno darilo moji hčerki"
zadovoljna
Portal
Navdušila v rdeči obleki, izstopale so izklesane roke
Bila je najlepša deklica na svetu, tako je bila videti na poročni dan
Bila je najlepša deklica na svetu, tako je bila videti na poročni dan
Vraščene dlake v bikini predelu: zakaj nastanejo in kako jih preprečiti
Vraščene dlake v bikini predelu: zakaj nastanejo in kako jih preprečiti
Maksi obleke, ki so največji hit letošnjega poletja
Maksi obleke, ki so največji hit letošnjega poletja
vizita
Portal
Ste jezni ob zvoku žvečenja? Znanstveniki razložili, kaj se dogaja v možganih
Vas napenja, boli trebuh, prebava pa preprosto ne deluje, kot bi morala? To ni naključje
Vas napenja, boli trebuh, prebava pa preprosto ne deluje, kot bi morala? To ni naključje
To živilo lahko pomaga znižati LDL holesterol, večina ljudi ga uživa premalo
To živilo lahko pomaga znižati LDL holesterol, večina ljudi ga uživa premalo
Po 50. letu telo potrebuje drugačen pristop: te napake delamo skoraj vsi
Po 50. letu telo potrebuje drugačen pristop: te napake delamo skoraj vsi
cekin
Portal
Novi luksuz leta 2026: ne bazen, ne vila, ampak nekaj povsem drugega
Delo do 70. leta postaja nova realnost?
Delo do 70. leta postaja nova realnost?
Prvih 10.000 evrov - zakaj je ta znesek ključen za uspešno varčevanje?
Prvih 10.000 evrov - zakaj je ta znesek ključen za uspešno varčevanje?
Ljudje po 50. letu množično opuščajo te nakupe – razlog je presenetljiv
Ljudje po 50. letu množično opuščajo te nakupe – razlog je presenetljiv
moskisvet
Portal
Kozarec z vinom namesto modrčka: Zvezdnica s še enim drznim in provokativnim posnetkom
Poletje brez zapravljanja: 7 stvari, ki jih lahko počnete namesto dragih dopustov
Poletje brez zapravljanja: 7 stvari, ki jih lahko počnete namesto dragih dopustov
Borut Pahor skočil v morje in nasmejal vse: 'Nisem vedel, ali bi skočil na noge ali na glavo'
Borut Pahor skočil v morje in nasmejal vse: 'Nisem vedel, ali bi skočil na noge ali na glavo'
Kupujete stanovanje? Teh sedem stvari preverite pred podpisom pogodbe
Kupujete stanovanje? Teh sedem stvari preverite pred podpisom pogodbe
dominvrt
Portal
Vročina v stanovanju? Poceni rešitve, ki vam bodo poleti olajšale življenje
Pametno zalivanje vrta: nasveti za manjšo porabo vode
Pametno zalivanje vrta: nasveti za manjšo porabo vode
Kako varno shranjevati suha živila v kozarcih od marmelade
Kako varno shranjevati suha živila v kozarcih od marmelade
Zakaj vaša okna po čiščenju ostanejo lisasta? Odpravite te napake
Zakaj vaša okna po čiščenju ostanejo lisasta? Odpravite te napake
okusno
Portal
Zakaj je paradižnik iz hladilnika manj okusen? Napaka, ki jo dela večina
Beljakovinska sladica, ki je osvojila družbena omrežja
Beljakovinska sladica, ki je osvojila družbena omrežja
Kaj kuhati in jesti, ko je skoraj 40 stopinj Celzija: 5 kosil brez prižiganja pečice
Kaj kuhati in jesti, ko je skoraj 40 stopinj Celzija: 5 kosil brez prižiganja pečice
Kaj v vročini bolj ohladi: topel ali hladen napitek? Odgovor vas bo presenetil
Kaj v vročini bolj ohladi: topel ali hladen napitek? Odgovor vas bo presenetil
voyo
Portal
Andrew Tate: Mož, ki je zmanipuliral svet
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Moj prijatelj pingvin
Moj prijatelj pingvin
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1881