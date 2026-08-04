Ameriški neprofitni preiskovalni portal Drop Site News navaja, da je izraelska vlada za izvedbo operacije najela Brada Parscala, nekdanjega vodjo predsedniške kampanje Donalda Trumpa in njegovo podjetje Clock Tower X. Po navedbah portala je podjetje od oktobra lani vzpostavilo mrežo desetih spletnih strani, ki naj bi promovirale različne proizraelske narative. Vrednost kampanje pa naj bi bila 46,5 milijona dolarjev (cca. 40,36 milijona evrov).

Toda, namen teh portalov naj ne bi bila velika branost ali pritegniti zainteresirane bralce – večina teh portalov namreč beleži le nekaj sto obiskov na mesec, pač pa vplivati na algoritme velikih jezikovnih modelov oziroma klepetalnih robotov, kot so ChatGPT, Google Gemini, Claude, Perplexity in drugi.

Parscale naj bi že v prvotnem predlogu projekta zapisal, da bodo ustvarjali spletne strani in vsebine, ki bodo oblikovale rezultate v pogovorih s klepetalnimi roboti, poroča Drop Site News. Strokovnjaki takšno prakso opisujejo kot "zastrupljanje" oziroma manipuliranje podatkovnih virov za velike jezikovne modele (angleško: LLM poisoning). Njegova ekipa se je nedavno za Axios pohvalila, da priljubljeni sistemi umetne inteligence integrirajo informacije z njihovih spletnih mest.

V okviru kampanje objavljajo na stotine besedil s proizraelskim narativom o vojni v Gazi. Med spletnimi mesti, ki jih omenja poročilo, so denimo Allyvia.org, stran namenjena promociji ameriško-izraelskega vojaškega sodelovanja, FactSignal.org, ki se predstavlja kot portal za preverjanje dejstev, ter Paxpoint.org, ki Izrael predstavlja kot državo, zavezano miru.