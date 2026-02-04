4.603 evrov za Thompsonove smeti

"Podružnica Čistoća je po ponedeljkovem sprejemu hrvaške rokometne reprezentance opravila čistilne storitve za Trg bana Jelačića v vrednosti 4.603 evrov brez DDV," so za Net.hr sporočili iz Zagrebškega holdinga. Pojasnili so, da se cenik oblikuje z izračunom vrste odpadkov in upoštevanjem števila ljudi, ki so bili na trgu.

Thompson z rokometaši na Trgu bana Jelačića FOTO: Bobo Pixsell

V ponedeljek se je na osrednji zagrebški trg zgrnilo več desettisoč ljudi, da bi pozdravili hrvaško rokometno reprezentanco, ki se je z evropskega prvenstva na Danskem v domovino vrnila z bronasto medaljo.