Tujina

4.603 evrov za Thompsonove smeti

Zagreb, 04. 02. 2026 17.58 pred 1 uro 1 min branja 47

Avtor:
T.H.
Thompson z rokometaši na Trgu bana Jelačića

Zagrebški župan Tomislav Tomašević je poslal račun. Hrvaška vlada bo morala za čiščenje Trga bana Jelačića po sprejemu rokometašev plačati 4603 evrov brez DDV, so potrdili pri mestni komunali.

"Podružnica Čistoća je po ponedeljkovem sprejemu hrvaške rokometne reprezentance opravila čistilne storitve za Trg bana Jelačića v vrednosti 4.603 evrov brez DDV," so za Net.hr sporočili iz Zagrebškega holdinga.

Pojasnili so, da se cenik oblikuje z izračunom vrste odpadkov in upoštevanjem števila ljudi, ki so bili na trgu.

Thompson z rokometaši na Trgu bana Jelačića
Thompson z rokometaši na Trgu bana Jelačića
FOTO: Bobo Pixsell

V ponedeljek se je na osrednji zagrebški trg zgrnilo več desettisoč ljudi, da bi pozdravili hrvaško rokometno reprezentanco, ki se je z evropskega prvenstva na Danskem v domovino vrnila z bronasto medaljo.

Toda vesel trenutek se je sprevrgel v dramo, ko se je zapletlo glede sprejema. Ta je bil načrtovan v Zagrebu, program je bil že sestavljen, vendar so rokometaši vztrajali, da se jim na odru - tako kot že po lanskem svetovnem prvenstvu - pridruži tudi kontroverzni pevec Marko Perković Thompson. Njegovo novo pesem Ako ne znaš šta je bilo so namreč vzeli za svojo neuradno himno.

Toda občina je pevcu zaradi poveličevanja ustaštva prepovedala nastopanje v mestu. Hrvaška rokometna zveza je zato sprva odpovedala načrtovani sprejem, nato pa je vlada na dopisni seji sprejela sklep, da ga bo skupaj z rokometno zvezo organizirala sama. Tudi račun za čiščenje trga bo tako dobil organizator.

rokometaši Hrvaška zagreb sprejem smeti

