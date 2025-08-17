47 Izraelcev obtičalo v Sarajevu, ker so njihovi potni listi pristali v smeteh

47 turistov bi se morala v Izrael vrniti v soboto, a so bili prisiljeni, da v Sarajevu ostanejo še najmanj teden dni. V Bosni in Hercegovini so obtičali po tem, ko so njihovi potni listi izginili iz hotela Hills.
Kaj se je pravzaprav zgodilo? Vodstvo hotela trdi, da je šlo za povsem nenamernen splet okoliščin. Njihovi potni listi so bili namreč spravljeni v vrečici na recepciji hotela, ta pa je pristala v košu za smeti. Iz hotela poudarjajo, da potnih listov nihče ni odvrgel v smeti, pač pa je vrečica tja padla sama. To potrjuje tudi posnetek nadzornih kamer, ki so ujele trenutek, ko vrečka s potnimi listi pade v koš za smeti v recepcijskem prostoru hotela.
"Potni listi, torej, niso 'odvrženi', prav tako ni bilo nobene namere, da bi škodovali gostom. Celoten incident je rezultat nesrečnega spleta okoliščin in ne zavestnega ali zlonamernega dejanja. Poudarjamo, da smo primer takoj prijavili pristojnim organom in da smo sprejeli vse potrebne ukrepe, da bi situacijo čim prej rešili," so v objavi na Facebooku sporočili iz hotela.
V vrečki so bili tudi dokumenti treh turistov iz nekaterih drugih držav.
Težave, v katerih se je znašla skupina izraelskih turistov, zdaj skuša rešiti izraelsko ministrstvo za zunanje zadeve preko veleposlaništva v Beogradu.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.