Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

47-letnega znanstvenika večkrat ustrelili na njegovem domu

Brookline, 17. 12. 2025 08.17 pred 58 minutami 1 min branja 7

Avtor:
N.L.
Nuno F. Gomes Loureiro

V ponedeljek zvečer so v hiši v prestižnem predelu Bostona v ZDA našli ustreljenega 47-letnega portugalskega znanstvenika Nuna Loureira. Storilca policija še išče.

Medtem ko preiskava umora še poteka, je znano le, da so 47-letnika z več strelnimi ranami našli v ponedeljek v njegovi hiši in ga nato odpeljali v bolnišnico, kjer je dan za tem umrl.

Žalujoči pred domom 47-letnika polagajo sveče.
Žalujoči pred domom 47-letnika polagajo sveče.
FOTO: AP

Policija je na kraj prihitela po tem, ko so okoli 20.30 po lokalnem času prejeli klic njegovega soseda, ki je slišal streljanje.

Takoj se je pojavil pomislek, da bi dogodek lahko bil povezan s streljanjem na univerzi Brown, kjer je napadalec ubil dva človeka, devet pa jih je ranil, a je eden od višjih uradnikov za ABC News povedal, da povezav med dogodkoma ni.

Loureiro je na Tehnološkem inštitutu Massachusettsa, ki je raziskovalna ustanova in univerza v Cambridgeu, deloval na oddelkih za jedrsko znanost in fiziko, ob tem je bil tudi direktor njihovega Centra za fuzijo.

Sosedje so za ameriške medije povedali, da je imel 47-letnik mlado družino, otroci pa so obiskovali bližnjo šolo. Tehnološkemu inštitutu se je sicer pridružil leta 2016. Pred tem je leta 2000 v Londonu dokončal študij fizike, pet let kasneje je še doktoriral.

Nuno Loureiro umor Boston znanstvenik streljanje

V avtu strelca na plaži Bondi našli zastavi Islamske države

Evropski 'da' motorjem z notranjim zgorevanjem veter v kitajska krila?

  • slika 1
  • slika 2
  • slika 3
  • slika 4
  • slika 5
  • slika 6
  • slika 7
  • slika 8
  • slika 9
  • slika 10
  • slika 11
  • slika 12
  • slika 13
  • slika 14
  • slika 15
  • slika 16
  • slika 17
  • slika 18
  • slika19
  • Slika 20
KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Protoc
17. 12. 2025 09.44
A zdaj bomo brali Amerisko kroniko na Slovenskih portalih??
Odgovori
0 0
obi3
17. 12. 2025 09.43
Prestižna četrt Bostona. Gledam sliko, električno napeljavo, cestišče z lužami, nobene božične razsvetljave in se sprašujem, kakšne so šele revnejše četrti.
Odgovori
0 0
proofreader
17. 12. 2025 09.42
Demokrati pravijo, da Trump pretirava z ukrepi za izboljšanje varnosti.
Odgovori
+1
1 0
StayALive
17. 12. 2025 09.35
To je zato ker je levi pol Policijo naredil za papirnatega tigra. Nobeden storilec več na Policiji ne kasira batin ! To je problem !
Odgovori
+2
2 0
proofreader
17. 12. 2025 09.16
Konkurenca naftni industriji?
Odgovori
+4
4 0
Rde?a pesa in hren
17. 12. 2025 09.04
Toe pa ni kar tako... kjer je fuzija zraven, zadeva lahko precej sumljiva...
Odgovori
+6
7 1
bibaleze
Portal
Po 45. letu drugič mamica kljub izzivom z neplodnostjo
Ne kupi, dokler ne vidiš tega znaka
Ne kupi, dokler ne vidiš tega znaka
Kdaj otroku razkriti resnico o prazničnih možeh?
Kdaj otroku razkriti resnico o prazničnih možeh?
Porodna travma: Ko porod postane nočna mora
Porodna travma: Ko porod postane nočna mora
zadovoljna
Portal
Hči slavnega para je danes videti tako
Dnevni horoskop: Ribe bodo vztrajne, rake preplavljajo spomini
Dnevni horoskop: Ribe bodo vztrajne, rake preplavljajo spomini
Barve las, ki jih bomo nosile v letu 2026
Barve las, ki jih bomo nosile v letu 2026
Popolno darilo, ki bo navdušilo vsakogar
Popolno darilo, ki bo navdušilo vsakogar
vizita
Portal
Ali pitje vode med jedjo slabša prebavo?
Kako premagati praznično osamljenost?
Kako premagati praznično osamljenost?
10 zahrbtnih simptomov, ki opozarjajo, da vaše telo ni popolnoma zdravo
10 zahrbtnih simptomov, ki opozarjajo, da vaše telo ni popolnoma zdravo
Resnica o okrevanju po najpogostejših lepotnih operacijah
Resnica o okrevanju po najpogostejših lepotnih operacijah
cekin
Portal
Prazniki 2026: Kako izkoristiti dela proste dneve za najboljši dopust
Prodaja božičnih slaščic na črno: kakšne globe grozijo prodajalcem in kakšna tveganja prevzemajo kupci
Prodaja božičnih slaščic na črno: kakšne globe grozijo prodajalcem in kakšna tveganja prevzemajo kupci
Sončna elektrarna na jezeru kot korak k zeleni prihodnosti Šaleške doline
Sončna elektrarna na jezeru kot korak k zeleni prihodnosti Šaleške doline
Ogled rimskega vodnjaka Trevi kmalu plačljiv
Ogled rimskega vodnjaka Trevi kmalu plačljiv
moskisvet
Portal
Išče žensko z denarjem in stilom
So električni avti res nevarni za pešce?
So električni avti res nevarni za pešce?
9 vrst sira, ki vsebujejo največ kalcija
9 vrst sira, ki vsebujejo največ kalcija
Tako lepa je nova snaha Donalda Trumpa
Tako lepa je nova snaha Donalda Trumpa
dominvrt
Portal
Zato kavne usedline nikoli ne bi smeli zlivati v stranišče
Nevarnosti na vrhu hladilnika
Nevarnosti na vrhu hladilnika
Ali moramo na novo kupljena oblačila in rjuhe oprati?
Ali moramo na novo kupljena oblačila in rjuhe oprati?
Kako se za vedno znebiti moljev?
Kako se za vedno znebiti moljev?
okusno
Portal
Božična sladica brez peke, za katero boste poželi navdušenje
Hitra enolončnica za decembrske dni
Hitra enolončnica za decembrske dni
Odlična zimska zelenjavna priloga iz pečice
Odlična zimska zelenjavna priloga iz pečice
Najbolj dišeči piškoti, ki oznanjajo praznični čas
Najbolj dišeči piškoti, ki oznanjajo praznični čas
voyo
Portal
Sandokan
Na lovu
Na lovu
Jelenček Niko 3
Jelenček Niko 3
Kapa
Kapa
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1419