47-letnega znanstvenika večkrat ustrelili na njegovem domu

Medtem ko preiskava umora še poteka, je znano le, da so 47-letnika z več strelnimi ranami našli v ponedeljek v njegovi hiši in ga nato odpeljali v bolnišnico, kjer je dan za tem umrl.

Policija je na kraj prihitela po tem, ko so okoli 20.30 po lokalnem času prejeli klic njegovega soseda, ki je slišal streljanje.

Takoj se je pojavil pomislek, da bi dogodek lahko bil povezan s streljanjem na univerzi Brown, kjer je napadalec ubil dva človeka, devet pa jih je ranil, a je eden od višjih uradnikov za ABC News povedal, da povezav med dogodkoma ni.

Loureiro je na Tehnološkem inštitutu Massachusettsa, ki je raziskovalna ustanova in univerza v Cambridgeu, deloval na oddelkih za jedrsko znanost in fiziko, ob tem je bil tudi direktor njihovega Centra za fuzijo.

Sosedje so za ameriške medije povedali, da je imel 47-letnik mlado družino, otroci pa so obiskovali bližnjo šolo. Tehnološkemu inštitutu se je sicer pridružil leta 2016. Pred tem je leta 2000 v Londonu dokončal študij fizike, pet let kasneje je še doktoriral.