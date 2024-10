Nemčija čaka na razsodbo glavnemu osumljencu za izginotje deklice Madeleine

Odločitev sodišča bi lahko bila ključna pri nadaljnji preiskavi izginotja deklice Madeleine, ki ostaja nerazrešeno že 17 let.

Tožilci naj bi sedaj predlagali zaporno kazen 15 let, Brücknerja pa označili za sadističnega psihopata. Odvetnik 47-letnika je v ponedeljek dejal, da bi morali Brücknerja oprostiti in da dvomi v verodostojnost prič in njihovih izjav na sodišču.

Med pričami sta bili namreč dve osebi, ki sta povedali, da sta na Brücknerjevem domu na Portugalskem našli videoposnetke, na katerih naj bi 47-letnik posilil dve ženski. Omenjenih posnetkov nikoli niso našli. Med dokazi so tožilci predložili tudi Brücknerjeve pogovore v spletnih klepetalnicah, kjer je razpravljal o posilstvu ter ugrabitvah žensk in otrok.

Brücknerja so v preteklosti že obsodili zaradi posilstva in pedofilije v drugih primerih, prejšnji mesec pa je Brücknerjev sojetnik razkril, da mu je Brückner priznal, da je na Portugalskem ukradel otroka, ko je v eni od hiš videl odprto okno.

Odvetniška ekipa Brücknerja je navedbe zanikala, prav tako pričevanja oseb, ki so povedale, da je 47-letnik, ko so bile same še mladoletne, pred njimi masturbiral. Odvetniki trdijo, da so priče dejanja pomešale in da je Brückner takrat javno uriniral.

Po mnenju odvetnika se sojenje sploh ne bi smelo zgoditi, saj da je primer, v katerem mu sedaj sodijo zaradi posilstva irske administratorke leta 2004, posilstva najstnice na njegovem domu in posilstva starejše ženske v njenem počitniškem domovanju, zasenčen z nepovezanim primerom Madeleine McCann, njegova stranka pa da ne bi bila obsojena posilstev, če ne bi bil glavni osumljenec za izginotje deklice.