48-letni učitelj se je preoblačil v policista, da je lažje pretepal geje

Američan srednjih let je na območju Washingtona in Norfolka po parkih tri leta iskal in napadal istospolno usmerjene moške. Da se jim je lažje približal, se je preoblačil v policista. Moški, ki je drugače opravljal poklic osnovnošolskega učitelja, je moške pretepal s palico in jih škropil s solzivcem. V četrtek so ga aretirali in njegova dejanja obsodili.

48-letni Michael Thomas Pruden se je več let preoblačil v policista ter obiskoval park Meridian Hill, kjer se pogosto srečujejo istospolno usmerjene osebe, predvsem moški, je zapisano v obtožnici. "Policist" Pruden je v parku iskal prav njih. Parom se je nato približal, jim 'po policijsko' ukazoval, nato pa jih škropil s kemičnim dražilnim sredstvom. Nekatere naj bi tudi pretepel, piše Insider. icon-expand Po prvi aretaciji so ga povezali še z napadom, ki se je zgodil na polotoku Daingerfield v okolici Washingtona. Tam naj bi po navedbah policistov nekoga poškropil s solzivcem in ga pretepel s palico. FOTO: Shutterstock Pruden je bil v četrtek aretiran v Norfolku v Virginiji in obtožen petih napadov, lažnega predstavljanja za javno osebo in za zločine iz sovraštva, ker naj bi štiri žrtve napadel zaradi njihove domnevne spolne usmerjenosti. Njegov pravi poklic: učitelj 48-letnega moškega so prvič aretirali lansko leto, ko so ga obtožili zaradi napada z nevarnim orožjem. V tem času naj bi bil Pruden kot učitelj zaposlen na eni izmed javnih šol v okrožju Prince George. Po incidentu so ga suspendirali. Po prvi aretaciji so ga povezali še z napadom, ki se je zgodil na polotoku Daingerfield v okolici Washingtona. Tam naj bi po navedbah policistov nekoga poškropil s solzivcem in ga pretepel s palico. Zločin iz sovraštva je vsako kaznivo dejanje, ki izhaja iz predsodkov in sovraštva do družbene skupine, v katero spada ali pa se zdi, da spada, oseba, ki izkuša nasilje ali diskriminacijo, je zapisano na spletni strani organizacije Legebitra.