Tujina

48-letnik, ki je čelno trčil v vozilo s štirimi mladimi, naj bi bil poklicni voznik

Ruma / Šabac, 29. 04. 2026 10.24 pred 12 minutami 3 min branja 0

Avtor:
Ti.Š.
Nesreča v Srbiji

Znanih je več okoliščin hude prometne nsreče, ki se je zgodila v Srbiji, v kateri so umrle štiri osebe. 48-letni Beograjčan, ki je na avtocesti vozil s hitrostjo 130 km/h, nato pa čelno trčil v Golfa, naj bi bil poklicni voznik. V nesreči so umrle štiri osebe. Zdravniki se medtem še vedno borijo za življenje 22-letnika, njegovi prijatelji pa pozivajo k darovanju krvi.

Huda prometna nesreča na novi avtocesti Šabac–Ruma pri naselju Hrtkovci je Srbijo zavila v črno. V čelnem trčenju dveh avtomobilov so umrle štiri osebe, medtem ko se zdravniki v beograjski bolnišnici še vedno borijo za življenje mladega moškega.

Srbski mediji poročajo, da so le dan po grozljivi nesreči v državi zabeležili še pet primerov nevarne vožnje v nasprotno smer.

Nesrečo naj bi povzročil 48-letnik iz Beograda, neuradno poklicni voznik. "Slučajno sem bil med prvimi na kraju nesreče. Tudi zame, ki se poklicno ukvarjam s tem, je bilo to mučno gledati. Mladeniča iz Golfa si ne morem izbrisati iz glave. Grozno! Še vedno ne razumem, kako je lahko zapeljal v nasprotno smer, razen zavestnega obračanja na razcepu pri Rumi," je grozljiv prizor v komentarju na Instagram strani srbskega spletnega portala 192.rs zapisal eden od očividcev.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Štirje mladi iz Golfa so potovali v Slovenijo, za pot naj bi uporabili priljubljeno aplikacijo za deljenje prevoza. Za srbske medije so medtem spregovorili svojci in prijatelji umrlih.

Na kraju nesreče je zaradi hudih poškodb umrla Lenka, ki je le pet dni nazaj praznovala svoj 22. rojstni dan. "Naša draga je zdaj z angeli," je na družbenem omrežju zapisala njena družina. "Bila je ena najboljših dijakinj, zmagovala je na šolskih tekmovanjih – dekle za zgled," jo je opisal eden od znancev.

V nesreči je urml tudi 20-letni Vuk. Na družbenih omrežjih se je s čustvenim sporočilom od njega poslovil nekdanji razrednik: "Moj Vučko. Nekateri učenci le gredo skozi učilnico. In nekateri za vedno ostanejo v mojem srcu. Nisi bil le otrok, ki sem ga učil. Bil si moj otrok! Tisti, ki se ga spominjaš po pogledu, nasmehu, po tem, kako gre skozi življenje – tiho, a močno ... Sošolci te bodo nosili v sebi, dokler bodo dihali."

Huda prometna nesreča se je v ponedeljek okoli 13. ure zgodila na avtocesti Šabac–Ruma. Umrle so štiri osebe, zdravniki se za življenje petega še vedno borijo. Nesreča se je zgodila, ko je voznik Forda iz Beograda po avtocesti v nasprotno smer vozil s hitrostjo kar 130 kilometrov na uro, nato pa čelno trčil v Golf, v katerem so bili štirje mladi iz Šabca. Le nekaj minut pred tem je nekdo v Viber skupino poslal opozorilo: "Avtocesta pri Šabcu proti Rumi, človek vozi v nasprotno smer 130 na uro, pazite se! Forde temno sive barve."

Voznika Golfa – 24-letnega Dejana so najprej hudo poškodovanega prepeljali v bolnišnico v Sremski Mitrovici, a je pozneje podlegel poškodbam. "Dejan je vso življenje skromno živel z očetom, dedkom in bratom. Pred kratkim si je našel službo v Sloveniji, varčeval denar in načrtoval prenovo družinske hiše," je dejal njegov znanec.

Boj za življenje 22-letnika in nujni poziv za darovanje krvi

Edini preživeli je 22-letni Vuk, prav tako potnik v Golfu. V nesreči je utrpel izjemno hude poškodbe in so ga prepeljali v Urgentni center v Beogradu. Njegovi prijatelji in sodelavci so na družbenih omrežjih sprožili množični poziv za darovanje krvi. "Naš prijatelj potrebuje pomoč. Kdor ima krvno skupino B+ ali 0+ in lahko daruje kri, naj danes od 7. ure naprej pride v Center za transfuzijo krvi Sveti Sava v Beogradu in mu pomaga," sporočajo.

Pretreseni so tudi prebivalci mesta Šabac. "Šabac ni veliko mesto. Bili so iste starosti kot Vuk, za čigar življenje se zdravniki borijo. Molimo, da preživi," je za srbski Blic dejala ena od domačink.

'Srbska ruleta'?

Kljub grozljivi nesreči s tako hudimi posledicami, pa so v Srbiji le dan po tragediji zabeležili kar pet voženj v nasprotno smer – na Donavskem koridorju, avtocesti 'Miloš Veliki', v Novem Sadu, na Ibarski magistrali in v Zemunu.

Mirko Koković iz srbske Agencije za varnost prometa ob tem opozarja, da gre pri tovrstni vožnji pogosto za zavestno namero. "So to nekakšni izzivi, srbska ruleta, pridobivanje všečkov? /.../ Voznik, čeprav se na avtocesto pravilno vključi, lahko nato polkrožno obrne," pravi.

V kolikor opazite nasproti vozeče vozilo, ostanite na desnem voznem pasu. Voznik, ki ugotovi, da vozi v nasprotno smer, pa mora nemudoma zapeljati na odstavni pas in se ustaviti, še poziva.

Srbija nesreča voznik nasprotna smer avtocesta

