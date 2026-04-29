48-letnik, ki je čelno trčil v vozilo s štirimi mladimi, naj bi bil poklicni voznik

Huda prometna nesreča na novi avtocesti Šabac–Ruma pri naselju Hrtkovci je Srbijo zavila v črno. V čelnem trčenju dveh avtomobilov so umrle štiri osebe, medtem ko se zdravniki v beograjski bolnišnici še vedno borijo za življenje mladega moškega.
Nesrečo naj bi povzročil 48-letnik iz Beograda, neuradno poklicni voznik. "Slučajno sem bil med prvimi na kraju nesreče. Tudi zame, ki se poklicno ukvarjam s tem, je bilo to mučno gledati. Mladeniča iz Golfa si ne morem izbrisati iz glave. Grozno! Še vedno ne razumem, kako je lahko zapeljal v nasprotno smer, razen zavestnega obračanja na razcepu pri Rumi," je grozljiv prizor v komentarju na Instagram strani srbskega spletnega portala 192.rs zapisal eden od očividcev.
Štirje mladi iz Golfa so potovali v Slovenijo, za pot naj bi uporabili priljubljeno aplikacijo za deljenje prevoza. Za srbske medije so medtem spregovorili svojci in prijatelji umrlih.
Na kraju nesreče je zaradi hudih poškodb umrla Lenka, ki je le pet dni nazaj praznovala svoj 22. rojstni dan. "Naša draga je zdaj z angeli," je na družbenem omrežju zapisala njena družina. "Bila je ena najboljših dijakinj, zmagovala je na šolskih tekmovanjih – dekle za zgled," jo je opisal eden od znancev.
V nesreči je urml tudi 20-letni Vuk. Na družbenih omrežjih se je s čustvenim sporočilom od njega poslovil nekdanji razrednik: "Moj Vučko. Nekateri učenci le gredo skozi učilnico. In nekateri za vedno ostanejo v mojem srcu. Nisi bil le otrok, ki sem ga učil. Bil si moj otrok! Tisti, ki se ga spominjaš po pogledu, nasmehu, po tem, kako gre skozi življenje – tiho, a močno ... Sošolci te bodo nosili v sebi, dokler bodo dihali."
Voznika Golfa – 24-letnega Dejana so najprej hudo poškodovanega prepeljali v bolnišnico v Sremski Mitrovici, a je pozneje podlegel poškodbam. "Dejan je vso življenje skromno živel z očetom, dedkom in bratom. Pred kratkim si je našel službo v Sloveniji, varčeval denar in načrtoval prenovo družinske hiše," je dejal njegov znanec.
Boj za življenje 22-letnika in nujni poziv za darovanje krvi
Edini preživeli je 22-letni Vuk, prav tako potnik v Golfu. V nesreči je utrpel izjemno hude poškodbe in so ga prepeljali v Urgentni center v Beogradu. Njegovi prijatelji in sodelavci so na družbenih omrežjih sprožili množični poziv za darovanje krvi. "Naš prijatelj potrebuje pomoč. Kdor ima krvno skupino B+ ali 0+ in lahko daruje kri, naj danes od 7. ure naprej pride v Center za transfuzijo krvi Sveti Sava v Beogradu in mu pomaga," sporočajo.
Pretreseni so tudi prebivalci mesta Šabac. "Šabac ni veliko mesto. Bili so iste starosti kot Vuk, za čigar življenje se zdravniki borijo. Molimo, da preživi," je za srbski Blic dejala ena od domačink.
'Srbska ruleta'?
Kljub grozljivi nesreči s tako hudimi posledicami, pa so v Srbiji le dan po tragediji zabeležili kar pet voženj v nasprotno smer – na Donavskem koridorju, avtocesti 'Miloš Veliki', v Novem Sadu, na Ibarski magistrali in v Zemunu.
Mirko Koković iz srbske Agencije za varnost prometa ob tem opozarja, da gre pri tovrstni vožnji pogosto za zavestno namero. "So to nekakšni izzivi, srbska ruleta, pridobivanje všečkov? /.../ Voznik, čeprav se na avtocesto pravilno vključi, lahko nato polkrožno obrne," pravi.
V kolikor opazite nasproti vozeče vozilo, ostanite na desnem voznem pasu. Voznik, ki ugotovi, da vozi v nasprotno smer, pa mora nemudoma zapeljati na odstavni pas in se ustaviti, še poziva.