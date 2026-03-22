Tujina

'48 ur za odprtje Hormuške ožine, sicer bodo ZDA uničile iranske elektrarne'

Washington / Teheran, 22. 03. 2026 08.11 pred eno minuto 2 min branja 0

Ti.Š.
Donald Trump

Ameriški predsednik Donald Trump žuga Iranu. Kot pravi, imajo 48 ur na voljo za odprtje Hormuške ožine, sicer jim grozi z uničenjem energetske infrastrukture. Iz Irana pa ob tem prihaja 'povračilna' grožnja: če bodo res napadli njihove elektrarne, napovedujejo maščevanje "proti vsej energetski strukturi na Bližnjem vzhodu, povezani z ZDA".

Če Iran v roku 48 ur ne odpre Hormuške ožine za ladijski promet, bodo ZDA uničile njegovo energetsko infrastrukturo, je malo po polnoči na omrežju Truth Social zapisal ameriški predsednik Donald Trump.
Predsednik ZDA Donald Trump je Iranu zagrozil z novimi napadi, tokrat osredotočenimi na elektrarne – v kolikor še pred iztekom 48-urnega roka za ladijski promet ne odprejo Hormuške ožine.

"Če Iran v 48 urah od tega trenutka ne bo brez groženj popolnoma odprl Hormuške ožine, bodo ZDA napadle in uničile njihove številne elektrarne, začeli pa bomo z največjo," je zapisal ameriški poredsednik.

"(Iran) želi skleniti dogovor. Jaz ne," je ob tem malo po polnoči na družbenem omrežju Truth Social zapisal Trump, čeprav je še pred tem razmišljal o 'umiritvi' postopnem zaključevanju vojaških operacij na Bližnjem vzhodu. 

V zvezi z zaščito ladij pri plovbi skozi Hormuško ožino pa se je znova obrnil na ameriške zaveznike. Zaveznike v Natu je označil za strahopetce, ker mu nočejo pomagati zavarovati ožine. Številne države so se namreč pridružile izjavi, ki jo je v četrtek objavila britanska vlada, v kateri so izrazile pripravljenost "prispevati k ustreznim prizadevanjem za zagotovitev varnega prehoda skozi Hormuško ožino". Vendar pa se s tem formalno niso zavezale pridružitvi katerikoli misiji na območju.

Iranska vojska je medtem v odzivu na nove grožnje Trumpa danes znova zagrozila z napadi na energetsko infrastrukturo in objekte za razsoljevanje vode v regiji. "V skladu s prejšnjimi opozorili bomo, če bo sovražnik napadel iransko infrastrukturo za gorivo in energijo, napadli vso infrastrukturo za energijo, informacijsko tehnologijo in razsoljevanje, ki pripada ZDA in režimu v regiji," je po poročanju iranskih medijev sporočila iranska vojska.

Preberi še Vojna na Bližnjem vzhodu prazni žepe, kriza sega onkraj bojišča

Medtem pa Izrael trdi, da je ponoči sprožil nov val napadov na iransko prestolnico, Savdska Arabija in Združeni arabski emirati pa naj bi zjutraj prestregli napade z droni in raketami, poroča BBC. V napadih na južni del Izraela je bilo ranjenih več kot 100 ljudi. Tarča naj bi bil jedrski objekt 13-kilometrov od mesta Dimona.

