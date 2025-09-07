49-letni slovenski motorist umrl v nesreči pri Zadru

V trenutku, ko 78-letni voznik avtomobila z zadrsko registracijo in 0,56 promila alkohola v krvi ni prepustil prednosti 49-letnemu slovenskemu motoristu, se je včeraj zgodilo trčenje pri Zadru. Motorist je zaradi trčenja padel na vozišče in na kraju nesreče umrl. Na njegovem truplu bo opravljena obdukcija, poroča hrvaški portal 24sata.

Cesta je bila zaradi preiskave zaprta od 17.22. do 20.30, promet pa je bil preusmerjen na obvoz.

Voznika avtomobila so aretirali in odpeljali na policijsko postajo. Obtožen bo povzročitve prometne nesreče in bo v zakonskem roku predan nadzorniku pripora.