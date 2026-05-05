49-letnika, ki je ubil nekdanjo soprogo, aretirali na Baščaršiji

Osumljenca so aretirali na območju občine Stari Grad, so sporočili z ministrstva za notranje zadeve, zaradi utemeljenega suma, da je storil kaznivo dejanje umora.
Kot poroča Istraga.ba, je bil aretiran v eni najbolj znanih restavracij na Baščaršiji. Sprva je prispel na drugo mesto v Sarajevu, a je tam opazil policiste. Nato se je odpravil na Baščaršijo in se skupaj s hčerko, ki jo je ugrabil, pomešal med množico, se skril v restavracijo ter naročil hrano.
A njegove skrivalnice niso uspele. Policija ga je hitro opazila, vendar so morali zaradi gneče skrbno načrtovati aretacijo, da ne bi ogrozili otroka pa tudi številnih ljudi, ki so bili v tistem trenutku v bližini.
Spomnimo, umor se je zgodil v petek v popoldanskih urah v ulici na Dobrinji. 49-letnik je prišel do stanovanja svoje nekdanje soproge ter jo, ko ga je zapuščala, napadel, ji grozil s pištolo in jo začel pretepati. Nato naj bi jo zvezal z lepilnim trakom in z njuno petletno hčerjo zapustil stanovanje. Ženski se je uspelo rešiti, a jo je zatem mož ustrelil v trebuh; na kraju je umrla.
