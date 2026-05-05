Tujina

49-letnika, ki je ubil nekdanjo soprogo, aretirali na Baščaršiji

Sarajevo, 05. 05. 2026 17.03 pred 1 uro 1 min branja 5

Avtor:
N.V.
Femicid v BiH

49-letnik iz Bosne in Hercegovine, ki je s pištolo ubil soprogo, s katero sta bila v ločitvenem postopku, je bil aretiran. Policija ga je našla v eni najbolj znanih restavracij na Baščaršiji v Sarajevu, kjer se je po umoru in ugrabitvi hčerke skril in naročil hrano.

Osumljenca so aretirali na območju občine Stari Grad, so sporočili z ministrstva za notranje zadeve, zaradi utemeljenega suma, da je storil kaznivo dejanje umora.

Kot poroča Istraga.ba, je bil aretiran v eni najbolj znanih restavracij na Baščaršiji. Sprva je prispel na drugo mesto v Sarajevu, a je tam opazil policiste. Nato se je odpravil na Baščaršijo in se skupaj s hčerko, ki jo je ugrabil, pomešal med množico, se skril v restavracijo ter naročil hrano.

FOTO: Bobo Pixsell

A njegove skrivalnice niso uspele. Policija ga je hitro opazila, vendar so morali zaradi gneče skrbno načrtovati aretacijo, da ne bi ogrozili otroka pa tudi številnih ljudi, ki so bili v tistem trenutku v bližini.

Spomnimo, umor se je zgodil v petek v popoldanskih urah v ulici na Dobrinji. 49-letnik je prišel do stanovanja svoje nekdanje soproge ter jo, ko ga je zapuščala, napadel, ji grozil s pištolo in jo začel pretepati. Nato naj bi jo zvezal z lepilnim trakom in z njuno petletno hčerjo zapustil stanovanje. Ženski se je uspelo rešiti, a jo je zatem mož ustrelil v trebuh; na kraju je umrla.

KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Roadkill
05. 05. 2026 18.53
Uboga hčerka. Staršev si peč ne izberemo sami
Smrtlevičarjem
05. 05. 2026 18.31
To je v bosni vsakodnevna folklora
Medo1964
05. 05. 2026 18.38
4x letno tam, daj ne bluzi; pri nas je vec kriminala
Levi so barabe
05. 05. 2026 18.16
Veliko veze s slovenijo
Medo1964
05. 05. 2026 18.38
je ja; ne bos verjel
Met Gala 2026: Nicole Kidman in njena hči Sunday Rose v središču pozornosti
Mama iskreno priznala: "Včasih si želim, da bi končala v bolnišnici"
Skupno kopanje bratov in sester: kdaj je čas, da jih ločimo?
Kim Kardashian za ozadje telefona izbrala samo enega otroka
Nepričakovana poteza 25-letnice, o kateri govorijo vsi
Priznani slovenski frizer razkriva največje napake nevest pri izbiri poročne frizure
Cenovno dostopni čevlji, ki jih želimo vse
Lepotica potrdila, da je spet zaljubljena
Skrivnost stoletnikov: ni pomembno le to, da jemo zelenjavo, ampak kako jo pripravimo
V spanju 'pojedla' piercing in se skoraj poslovila od življenja
Ne gre za dieto: to je edini način hujšanja, ki res deluje
Živila, ki jih ne bi smeli jesti po 40. letu
Med hudo vročino bodo zaprli terase? Novi predpisi razburjajo gostince in turiste
Kdaj je uporaba klime v avtu kazniva? Nasveti za dopust v tujini
Vzpon estetskih posegov za moške: plačajo do 200.000 dolarjev za večjo 'moškost'
Hrvati na dopust v Italijo in Španijo: domači Jadran jim je predrag
Njen najbolj seksi videz doslej: Zvezdnica zanetila Met Gala
Ali je kava res škodljiva?
The Rock v krilu: najbolj nepričakovan videz večera
Pozabite na trebušnjake: te 3 vaje vam bodo najhitreje izklesale raven trebuh
Napaka, ki jo doma dela večina staršev – in se je sploh ne zaveda
Pastirica Petra: Navdihujoča zgodba o življenju v sožitju z naravo
Te rastline so najlažje za razmnoževanje s potaknjenci
Dodatek, ki izboljša rast paradižnika
Manj kot pol ure za popoln obrok, ki navduši vsakega gosta
Izkoristite sezono: hitro pecivo, ki združuje sveže jagode in marmelado
Trik za najbolj sočnega piščanca, ki ga večina sploh ne pozna
Hitra in enostavna kosila iz sestavin, ki jih že imate doma
Podivjani pes
Kmetija
Naključni morilec
Delovna akcija
