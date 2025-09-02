Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Tujina

5-letno deklico na Hvaru ugriznila strupenjača

Hvar, 02. 09. 2025 10.22 | Posodobljeno pred 38 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
D. S.
Komentarji
8

Petletno hčerko ukrajinske družine je na Hvaru ugriznila strupena kača. Po ugrizu so jo prepeljali v splitsko bolnišnico, kjer je uspešno prestala operacijo. Kdo bo kril stroške zdravljenja, še ni znano.

"Med kosilom se je igrala s prijateljicami v bližini kavarne, nekaj metrov od nas. Nenadoma je pritekla in rekla, da jo je ugriznila kača, nismo mogli verjeti," je povedala dekličina mama Marta.

Takoj ji je postalo slabo, začela je bruhati in izgubljati zavest, noga, kjer je prišlo do ugriza, pa je bila popolnoma modra, poroča hrvaški portal 24sata.

"Lastnik kavarne je takoj poklical rešilca. Da bi pospešil stvari, nas je s svojim avtom odpeljal do ceste. Na poti v mesto smo prestopili v rešilca, ki nas je odpeljal do helikopterja in nato v splitsko bolnišnico. Med vožnjo je otrok nenehno izgubljal zavest in bruhal, grozno je bilo to gledati," je še povedala.

"Noga je na mestu ugriza postopoma pomodrela . V bolnišnici so potrdili, da gre za gada. Po prihodu v bolnišnico so nam dali protistrup in nas opozorili na morebitne zaplete z nogo," je pojasnila mama.

Zdravniki so družini nato povedali, da obstaja resna nevarnost izgube noge. Naslednje jutro so mamo poklicali zdravniki in rekli, da je potrebna nujna operacija. Po uspešni operaciji so deklico premestili na kirurški oddelek. Še vedno je v bolnišnici, kjer vsak dan prejema boleče obloge, včeraj pa je prestala še eno operacijo, s katero so ji zaprli rane.

Gad
Gad FOTO: Dreamstime

"Težko jo je sploh pogledati. Noge ima polne šivov, še vedno prejema infuzije in antibiotike. A zdravniki so naredili čudež. Rešili so ji življenje, pa tudi nogo. Neskončno sem jim hvaležna," je še dejala mama.

Stroški zdravljenja so že presegli 3000 evrov, ostaja pa nejasno, ali jih bo krilo ministrstvo za zdravje ali družina.

Primer ni osamljen

V hrvaški Istri so v samo nekaj dneh zabeležili tri ugrize gada. Puljski zdravniki so najprej rešili sedemletnega otroka, ki so ga morali priklopiti na respirator in so ga po nekaj urah s helikopterjem prepeljali na nadaljnje zdravljenje v bolnišnico na Reki. Kako resne so bile razmere, kaže dejstvo, da so mu začeli odpovedovati organi. Nekaj dni po tem primeru sta v puljsko splošno bolnišnico v nekaj urah prispela še dva bolnika.

Preberi še V petih dneh trije primeri kačjih ugrizov v Pulju

V primeru ugriza je najpomembneje ostati miren, imobilizirati ud in takoj poklicati rešilca. Strah pred kačami je velik, a biologi pomirjajo, da so od 15 vrst, ki živijo na Hrvaškem, le tri strupene, približno 20 do 30 odstotkov ugrizov gada pa je tako imenovanih suhih ugrizov, brez strupa. 

ugriz kača gad hrvaška ukrajina
Naslednji članek

Afera s sodelavko odnesla izvršnega direktorja Nestléja

Naslednji članek

V Novigradu zalilo vrtec, pod vodo tudi industrijska cona

SORODNI ČLANKI

Kraljevi piton taval po ulicah Zagreba

V petih dneh trije primeri kačjih ugrizov v Pulju

Pitona je dvignil, položil v nahrbtnik in odnesel domov

Šok v luksuznem zagrebškem hotelu: Na terasi opazili kačo

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (8)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oliguma
02. 09. 2025 11.10
+1
To so taki Ukrajinci.. kot v našem vrtcu..vlečejo denar od države kar tako...varstvo dobijo takoj..samo ,da oni plačujejo 20€ jaz pa 200.
ODGOVORI
1 0
Wolfman
02. 09. 2025 11.10
Zelo pomembno je to, da ni bila Izraelska strupenjača.
ODGOVORI
0 0
bandit1
02. 09. 2025 11.05
Dali so vlogo za azil in jo dobili. Plačali pa bodo HR davkoplačevalci. BMW X 6 bo pa za v socialne ustanove za pobiranje dodatkov.
ODGOVORI
0 0
kanarinac
02. 09. 2025 11.05
Django Egzotika poklicati. Edini in pravi lovec na strupenjače. V dveh tednu jih locira in eliminira...
ODGOVORI
0 0
galeon
02. 09. 2025 11.04
+1
Ni skrbi glede plačila. Imajo dost denarja, da se valajo po Hrvaških plažah in gostilnah. In to še na Hvaru. Na pa še to plačajo.
ODGOVORI
1 0
yolli
02. 09. 2025 10.59
+1
Mene zanima kdaj boste začeli odvažati poginule ovce zaradi modrikastega jezika ? Te na dvorišču gnijejo že več dni, nikjer nikogar. Nihče se ne oglaša na pozive ?!?! Sistem odvoza ne deluje ? Nepomemben za vas ? Za vas virus modrikastega jezika ni pomemben ?
ODGOVORI
1 0
devote
02. 09. 2025 11.02
+0
golobu jih je treba zvoziti pred vrata, on izvaja unicevanje slo kmetijstva po navodilu bruslja, nekaj pa se je zraven zlehnobe njegove izven zakonske partnerice.
ODGOVORI
2 2
Nace Štremljasti
02. 09. 2025 10.57
+4
stroške bodo krili hrvaški davkoplačevalci,tako kot pri nas,tudi ukrajinci pri nas pridejo hitreje na vrsto za razne operacije,poznamo primere
ODGOVORI
5 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1198