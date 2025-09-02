5-letno deklico na Hvaru ugriznila strupenjača

"Med kosilom se je igrala s prijateljicami v bližini kavarne, nekaj metrov od nas. Nenadoma je pritekla in rekla, da jo je ugriznila kača, nismo mogli verjeti," je povedala dekličina mama Marta.

Takoj ji je postalo slabo, začela je bruhati in izgubljati zavest, noga, kjer je prišlo do ugriza, pa je bila popolnoma modra, poroča hrvaški portal 24sata.

"Lastnik kavarne je takoj poklical rešilca. Da bi pospešil stvari, nas je s svojim avtom odpeljal do ceste. Na poti v mesto smo prestopili v rešilca, ki nas je odpeljal do helikopterja in nato v splitsko bolnišnico. Med vožnjo je otrok nenehno izgubljal zavest in bruhal, grozno je bilo to gledati," je še povedala.

"Noga je na mestu ugriza postopoma pomodrela . V bolnišnici so potrdili, da gre za gada. Po prihodu v bolnišnico so nam dali protistrup in nas opozorili na morebitne zaplete z nogo," je pojasnila mama.

Zdravniki so družini nato povedali, da obstaja resna nevarnost izgube noge. Naslednje jutro so mamo poklicali zdravniki in rekli, da je potrebna nujna operacija. Po uspešni operaciji so deklico premestili na kirurški oddelek. Še vedno je v bolnišnici, kjer vsak dan prejema boleče obloge, včeraj pa je prestala še eno operacijo, s katero so ji zaprli rane.