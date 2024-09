Skoraj 50 let po 'grozljivem' umoru dveh Avstralk v Italiji aretirali 65-letnika

Trupli 27-letne Suzanne Armstrong in 28-letne Susan Bartlett so po poročanju Guardiana našli 13. januarja 1977, tri dni po tem, ko so ju nazadnje videli živi. Kot je takrat sporočila avstralska policija, sta bili ženski večkrat zabodeni.

Primer, ki so ga kasneje poimenovali umora na ulici Easyy Street, je bil eden najbolj odmevnih nerešenih primerov v Melbournu. Nerešen je ostal več desetleti, v tem času pa je postal tudi tema številnih podcastov in knjig.

Leta 2017 so pristojni za kakršnekoli nove informacije, ki bi lahko vodile do aretacije in obsodbe odgovornih za umora, ponudili nagrado v višini milijona dolarjev (dobrih 608 tisoč evrov).

Dolga pot, ki je vodila do aretacije

Glavni policijski komisar policije v Viktoriji Shane Patton je primer opisal kot "popolnoma grozljiv". Policija je več let iskala moškegan, ki je predstavljal morebitnega osumljenca za grozodejstvo, ki se je zgodilo pred skoraj pol stoletja. Vendar pa zaradi 20-letnega zastaralnega roka, ki velja po grški zakonodaji za vložitev obtožb za umor, slednjega v Grčiji niso mogli narediti.

Namesto tega so oblasti zanj razpisale Interpolovo rdečo tiralico. In prav ta je naposled privedla do aretacije 65-letnika, ki ima tako grško kot avstralsko državljanstvo. Ubežnika so aretirali na rimskem letališču v Italiji.

Preiskava še poteka, a Patton je aretacijo že označil za pomemben preboj v primeru. "Več kot 47 let so detektivi iz oddelka za umore neumorno delali, da bi ugotovili, kdo je odgovoren za smrt Suzanne Armstrong in Susan Bartlett," je dejal ter dodal, da je veliko število ljudi opravilo ogromno količino dela, da so lahko prišli do točke, kjer so sedaj. "To je bil zločin, ki je zadel v srce naše skupnosti. Umorjeni sta bili dve ženski in to v lastnem domu, kjer bi se morali počutiti najvarnejši."

Patton je ob tem dejal, da bo časonica za izročitev odvisna od italijanskih oblasti. Pričakuje pa, da bo minil vsaj mesec dni, preden bo avstralska policija odpotovala v Italijo, kjer bo podala dokaze, ki bi upravičili izročitev.