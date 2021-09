50-letni Turek v iskalni akcije več ur nevede iskal sam sebe

50-letni Beyhan Mutlu se je v torek zabaval s prijatelji ter užival alkoholne pijače, nato pa je zašel v gozd v provinci Bursa. Ker se iz gozda ni vrnil, so njegova žena in prijatelji o izginotju 50-letnika obvestili lokalne oblasti, poroča BBC.

Policija je organizirala iskalno skupino, ki je na terenu iskala pogrešanega moškega. Mutlu je kasneje naletel na to skupino in se jim odločil pridružiti, a koga iščejo, je ugotovil šele po več urah iskanja, ko so začeli klicati njegovo ime. Takrat se je zmedel in povprašal, koga pravzaprav iščejo. Kot poročajo tuji mediji, je moški na klice reševalcev odgovoril: "Tukaj sem."

Mutlu je enemu od reševalcev nato podal izjavo ter ga prosil, naj ga ne kaznujejo prestrogo. "Prosim policist, ne kaznujte me prestrogo. Oče me bo ubil," je dejal. Policija ga je nato odpeljala domov, ni pa znano, ali je 50-letnik dobil tudi globo.