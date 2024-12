50-letnik obtožen petkratnega umora: umrli devetletnik in štiri ženske

50-letnega moškega, ki je na božičnem sejmu v nemškem mestu Magdeburg s terenskim vozilom zapeljal v množico, pri tem pa ubil pet ljudi in jih 200 poškodoval, so v soboto zvečer privedli pred preiskovalnega sodnika, ki mu je odredil pripor. Obtožen je petih umorov in večkratnih poskusov umora. V incidentu so bile poleg otroka ubite tudi štiri ženske. Motiv za dejanje še vedno ni znan. Preiskava se nadaljuje, policija pa poziva priče, naj ji pošljejo fotografije ali videoposnetke s kraja dogodka.

Storilca so v soboto zvečer privedli pred sodnika, preiskava napada v nemškem Magdeburgu se nadaljuje."Sodnik je za 50-letnika odredil pripor zaradi suma petih kaznivih dejanj umora, večkratnih poskusov umora in povzročitve več hudih telesnih poškodb," je danes zjutraj sporočila policija. Po navedbah oblasti so bile žrtve usodne vožnje poleg devetletnega dečka še štiri ženske, stare 45, 52, 67 in 75 let. Več ljudi je še vedno huje poškodovanih, zato novih smrtnih žrtev še ni mogoče izključiti.

Kdo je storilec? Spomnimo, 50-letni moški je v petek zvečer z avtomobilom zapeljal v množico ljudi na božičnem sejmu v Magdeburgu. Izognil se je betonskim blokadam, na prizorišče sejma naj bi mu uspelo priti po poti, namenjeni nujnim službam. Policija ga je pridržala na kraju dogodka.

Lokalni mediji so moškega identificirali kot Taleba al-Abdulmohsena, 50-letnega savdskega državljana, ki je v Nemčijo prispel leta 2006 in je delal kot zdravnik. Živi v Bernburgu, približno 40 km južno od Magdeburga in po poročanju nemških medijev nima povezav z islamističnim ekstremizmom. Njegove objave na družbenih medijih kažejo celo, da je bil kritičen do islama. Med drugim je ustanovil spletno stran, na kateri je poskušal pomagati mladim savdskim ženskam pri iskanju azila v Nemčiji. Nemški časnik Bild poroča, da se je po tragediji v Magdeburgu znatno povečalo število napadov na tujce. Vse več beguncev poroča o tem, da so bili fizično napadeni – besni ljudje so jih udarili ali jih pljuvali. Motiv še ni znan Motiv za njegovo dejanje še vedno ni znan. Reiner Haseloff, premier dežele Saška-Anhalt, je povedal, da je predhodna preiskava pokazala, da je domnevni napadalec deloval sam. Tožilec Horst Walter Nopens je v soboto dejal, da preiskava še poteka, omenil pa je, da bi bil eden od možnih motivov za napad "lahko nezadovoljstvo nad tem, kako v Nemčiji obravnavajo begunce iz Savdske Arabije". Le pet dni pred napadom je namreč Taleb A. dal intervju za desničarsko platformo RAIR Foundation, v katerem je trdil, da je Nemčija naklonjena sirskim beguncem, vključno z islamisti, medtem ko zavrača savdijce, ki bežijo pred šeriatskimi smrtnimi obsodbami. V tem intervjuju je izjavil, da "le 70 odstotkov savdskih državljanov prejme azil, medtem ko je ta številka za sirske državljane 99,8 odstotka".

Savdska Arabija naj bi Nemčijo opozarjala Po navedbah varnostnih virov v Rijadu je Savdska Arabija nanj nemške oblasti opozorila pred enim letom in zahtevala njegovo izročitev. Osumljenec naj bi bil šiitski musliman, ki je na spletu delil ekstremistične zapise, povezane s sovraštvom do islama. V Nemčijo je prišel leta 2006, leta 2016 pa je pridobil status političnega begunca. V soboto zvečer je v magdeburški katedrali potekala spominska slovesnost za žrtve napada. Obreda so se udeležile družine žrtev, reševalci in predstavniki zvezne vlade, vključno z nemškim kanclerjem Olafom Scholzem.

