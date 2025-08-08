Svetli način
Tujina

50 milijonov za informacije o 'enem največjih trgovcev z mamili na svetu'

Washington, 08. 08. 2025 15.17 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , N.L.
Komentarji
0

Ministrstvo za pravosodje ZDA je podvojilo nagrado za vsakršne informacije o venezuelskem voditelju Nicolasu Maduru, ki bi privedle do njegove aretacije. Nagrada za informacije o Maduru, ki ga ZDA obtožujejo trgovine z drogami in narkoterorizma, zdaj znaša 50 milijonov dolarjev (43 milijonov evrov).

Venezuelski predsednik Nicolas Maduro in njegova žena
Venezuelski predsednik Nicolas Maduro in njegova žena FOTO: AP

Ameriška pravosodna ministrica Pam Bondi, ki je dejala, da je Maduro neposredno povezan s terorističnimi organizacijami in mamilarskimi karteli, je poudarila, da gre za zgodovinsko nagrado. ZDA ga namreč označujejo za "enega največjih trgovcev z mamili na svetu".

Maduro je po njenih besedah eden največjih preprodajalcev mamil na svetu in predstavlja grožnjo ameriški nacionalni varnosti, zato so nagrado podvojili.

Do danes je Ameriški urad za boj proti drogam (DEA) po njenih navedbah zasegel 30 ton kokaina, povezanega z Madurom in njegovimi sodelavci. Od tega naj bi bilo sedem ton povezanih le s predsednikom, kar predstavlja glavno obliko dohodka za venezuelske in mehiške kartele.

Venezuela je povišanje nagrade označila za smešno in pomilovanja vredno.
Venezuela je povišanje nagrade označila za smešno in pomilovanja vredno. FOTO: AP

Zaostreno politiko do Madura so ZDA uvedle že med prvim Trumpovim mandatom. Leta 2020 je bil Maduro v zvezni obtožnici okrožja New York obtožen narkoterorizma, zarote, uvoza kokaina in posedovanja streliva. Očitali so mu tudi, da želi z drogo namensko preplaviti ameriški trg.  62-letniku v ZDA grozi dosmrtna zaporna kazen.

Letos zaprisegel za svoj tretji predsedniški mandat

Venezuela je povišanje nagrade označila za smešno in pomilovanja vredno. Zunanji minister Yvan Gil je dejal, da Venezuela zavrača to surovo politično propagandno operacijo.

Januarja, ko je Maduro prisegel za svoj tretji šestletni predsedniški mandat, so ZDA zvišale nagrado za kakršnokoli informacijo o Maduru na 25 milijonov dolarjev. Po zaprisegi je sankcije proti njegovi vladi napovedala tudi Evropska unija in Velika Britanija, poroča BBC.

Ameriška vlada sicer Madura kot predsednika Venezuele ne priznava od leta 2019 oziroma ne priznava njegovih zadnjih dveh zmag na volitvah. Po mnenju ZDA je njegov režim Venezuelo spremenil v "narko državo".

Nicolas Maduro ZDA nagrada droge trgovina z mamili
