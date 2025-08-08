50 milijonov za informacije o 'enem največjih trgovcev z mamili na svetu'

Ameriška pravosodna ministrica Pam Bondi, ki je dejala, da je Maduro neposredno povezan s terorističnimi organizacijami in mamilarskimi karteli, je poudarila, da gre za zgodovinsko nagrado. ZDA ga namreč označujejo za "enega največjih trgovcev z mamili na svetu".

Maduro je po njenih besedah eden največjih preprodajalcev mamil na svetu in predstavlja grožnjo ameriški nacionalni varnosti, zato so nagrado podvojili.

Do danes je Ameriški urad za boj proti drogam (DEA) po njenih navedbah zasegel 30 ton kokaina, povezanega z Madurom in njegovimi sodelavci. Od tega naj bi bilo sedem ton povezanih le s predsednikom, kar predstavlja glavno obliko dohodka za venezuelske in mehiške kartele.