50-minutni spektakel na nebu, ki bo podiral rekorde

Če smo se v preteklih letih ob iskanju največjih pirotehničnih spektaklov obračali predvsem v prestolnice zahodnih držav, so si primat v svetlobnih predstavah na nebu zdaj očitno vzele bogate zalivske države.

Arabci so tonam smodnika dodali še laserske efekte in svetlobne koreografijo dronov. Kar 6000 jih bo nad emirati zaplesalo tudi na silvestrovo, dobrih 50 minut trajajoč šov pa bo podrl kar šest Guinnessovih rekordov, napovedujejo. Med njimi je rekord v velikosti, trajanju in obliki ognjemeta.