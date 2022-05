50-odstotna verjetnost, da se bo do 2026 naš planet segrel za 1,5 stopinje Celzija

Ekipa strokovnjakov, ki jo koordinira britanski meteorološki urad, je v svoji zadnji petletni splošni napovedi zapisala tudi, da obstaja 93-odstotna verjetnost, da bomo do konca leta 2026 zabeležili najbolj vroče leto v zgodovini meritev. Prav tako obstaja 93-odstotna verjetnost, da bodo leta med 2022 in 2026 najbolj vroča doslej.

Poročilo kaže, da bodo temperature med letoma 2022 in 2026 za okoli 1,1 in 1,7 stopinje Celzija višje od predindustrijskih ravni.

Ekipa vremenoslovcev iz 11 različnih centrov je za Svetovno meteorološko organizacijo (WMO) v novem poročilu napovedala, da se svet približuje pragu segrevanja, ki ga poskušajo preprečiti mednarodni sporazumi. V novi analizi so namreč posvarili, da obstaja 48-odstotna verjetnost, da bo Zemlja v naslednjih petih letih vsaj začasno dosegla dvig povprečne letne temperature za 1,5 stopinje Celzija (v primerjavi s predindustrijsko dobo oziroma 19. stoletjem).

Gre za obsežne globalne in regionalne podnebne napovedi, ki jih izdajajo na letni in sezonski ravni. Temeljijo na dolgoročnih povprečjih in najsodobnejših računalniških simulacijah.

"Glavna stvar, ki se spreminja, je, da se ravni ogljikovega dioksida v ozračju počasi dvigujejo," pravi Hermanson. "Zaskrbljujoče je, saj kaže, da še naprej segrevamo planet in se približujemo temu prvemu pragu, ki je bil določen v Pariškem sporazumu. Še naprej moramo delati vse, kar lahko, da zmanjšamo uporabo fosilnih goriv."

"Vse dokler bomo proizvajali toplogredne izpuste, bodo temperature naraščale," je za BBC dejal Petteri Taalas iz WMO. "Ob tem pa bodo naši oceani še naprej postajali toplejši in bolj kisli, morski led in ledeniki se bodo še naprej topili, gladina morja se bo še naprej dvigovala in naše vreme bo postalo bolj ekstremno," je dodal.