50 poškodovanih: 'Zgrešil nas je za nekaj centimetrov'

48-letni Harry Rashid je bil na paradi z ženo in dvema hčerkama. "Zgodilo se je približno tri metre stran od nas. Vozil je proti jugu, kjer so pomoli. Bil je zelo hiter. Sprva smo slišali le pok, pok, ljudi, ki so padali s pokrova motorja avtomobila," je povedal.

Kot je dejal, je množica začela razbijati po avtomobilu osumljenca. "Nato se je za nekaj sekund, verjetno okoli 10, ustavil. Množica, ki je bila nekoliko dlje zadaj, je začela hiteti proti njemu, poskušali so mu razbiti okna. Potem pa je spet pritisnil na plin in se prebil skozi ostale, samo nadaljeval je. Bilo je grozno. In slišali so se udarci, ko je vozil čez ljudi. Potem je moja hči začela kričati in na tleh so bili ljudje. Očitno je bilo namerno," je opisal.

Incidentu je bil priča tudi novinar BBC Matt Cole, ki se je dogodka udeležil z družino. "Pred nami so se slišali kriki in nenadoma se je skozi množico pripeljal temno moder avto. Preprosto se ni želel ustaviti. Uspelo mi je zgrabiti hčerko, ki je bila z mano, in skočiti s poti. Mene in mojo družino je zgrešil dobesedno za nekaj centimetrov," je pojasnil.

Po besedah novinarja voznik ni imel namena ustaviti. "Ko je peljal mimo mene, ga je zasledovala skupina moških, ki so udarjali po avtomobilu in vanj metali stvari." V nekaj sekundah so bili na kraju oboroženi policisti in reševalne ekipe.