Američan na Hrvaškem za 5000 evrov kupil zaraščeno hišo brez elektrike

Hiša je brez elektrike in vode in se nahaja na težko dostopnem terenu. A to Američana ni odvrnilo od nakupa. "To bo noro poletje," je zapisal ob objavi posnetka na družbenem omrežju TikTok, v katerem je napovedal, da se bo to poletje posvetil obnovi zapuščene hiše.

Na pomoč so Reidu priskočili tudi lokalni prebivalci. "Zelo so mi pomagali, še vedno mi pomagajo in sem jim zelo hvaležen. Od čiščenja ceste in dvorišča, do dela, ki sem se ga lotil. Pri meni je bil tudi župan občine, ki mi je obljubil pomoč glede dostopa do vode in ceste, da bom lahko do hiše dostopal z avtom," je razkril Američan.

Kot pravi, ga domačini tudi večkrat povabijo na kosilo ali večerjo, saj vedo, da nima elektrike.

Za hrvaški portal je prav tako razkril, da z objavljanjem vsebin na družbenih medijih letno zasluži okoli 100 tisoč evrov, od tega 40 tisoč evrov nameni za plači dveh zaposlenih, ki mu pomagata pri ustvarjanju vsebin. "Okoli 40 tisoč znašajo še stroški ustvarjanja, tako da mi letno ostane okoli 20 tisoč evrov. Del tega pa vložim v nekaj novega, kot je denimo nakup te hiše," je še pojasnil.